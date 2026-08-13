El Paris Saint-Germain llega a un acuerdo con el Barça y ficha por 50 millones a Ferran Torres

El culebrón está muy cerca de terminar. A falta de que se oficialice la operación, el Barça y el Paris Saint-Germain cerraron el traspaso de Ferran Torres al club francés por un montante cercano a los 50 millones de euros.

El desenlace era inevitable. El futbolista no se sentía lo suficientemente valorado en el Barcelona, el club culé no estaba dispuesto a renovarle al alza, y el Paris Saint-Germain se había entrometido en el asunto con una idea firme de hacerse con sus servicios.

Así, Ferran Torres, que apuraba los últimos días de sus vacaciones tras el Mundial para regresar al trabajo, no tendrá que pasar por los entrenamientos del Barça y volará directamente a París para comenzar una nueva etapa.

El propio futbolista, en una gira que hizo por varios medios de comunicación de Estados Unidos después de su gol en la final del Mundial, ya dejó la puerta abierta a una más que posible salida.

Fue un vaticinio, una clara demostración de que el de Foios veía que su futuro estaba lejos del Camp Nou, donde no contaban con él para ser el delantero titular del conjunto culé pese a la salida de Lewandowski.

Falta el anuncio oficial, pero el acuerdo entre los dos clubes ya es total y Ferran se marchará al Parque de los Príncipes por una cantidad cercana a los 50 millones de euros. Finalmente el PSG no se movió de esa cifra y el Barça aceptó para ingresar un dinero jugoso para sus arcas.

A un equipo campeón

Ahora Ferran Torres se marcha al equipo que domina el fútbol en Europa en los dos últimos años. Se pondrá a las órdenes de Luis Enrique, alguien que le conoce a la perfección y que, de hecho, apostó por él mucho cuando fue seleccionador nacional.

Ferran llega con un gran cartel después de haber sido el héroe en la final del pasado Mundial con España, pero la alta competencia de la plantilla cargada de estrellas del PSG le hará exigirse al máximo.

El PSG viene de ganar este pasado miércoles la Supercopa de Europa al Aston Villa (2-1) en una demostración de que el equipo parisino no se cansa de ganar y sigue teniendo hambre.

Para esta campaña, de nuevo los objetivos serán máximos. La Ligue 1 se da por descontada, pero en el horizonte del París aparece igualar el récord de tres Champions Leagues consecutivas que tiene el Real Madrid.