El brutal enfado de Osasuna con Tebas tras el aplazamiento de su partido ante el Celta: "No es fútbol, es LaLiga"

Osasuna ha estallado contra LaLiga. El conjunto navarro conoció este jueves el aplazamiento de su partido de la primera jornada del campeonato ante el Celta de Vigo como consecuencia de un hongo que está afectando al césped de Balaídos.

Ambos equipos aceptaron de buen grado el aplazamiento al considerar también que el terreno de juego no estaba en óptimas condiciones, pero lo que no ha convenido a ninguno, y menos a Osasuna, es la nueva fecha designada.

LaLiga comunicó que el partido se jugará el próximo jueves 27 de agosto, pero tanto Osasuna como el Celta habían llegado a un acuerdo para jugar el 24 o 25 de septiembre. Por eso, la entidad navarra cargó en un duro comunicado contra el estamento que dirige Javier Tebas.

"Que una competición como LaLiga española decida un jueves, a tres días de un partido, un aplazamiento sigue la línea de los habituales movimientos de última hora en el calendario a los que desgraciadamente nos hemos acostumbrado por la falta de previsión y de seriedad", comenzaron argumentando los rojillos.

"Pero que, además, tanto LaLiga como la RFEF obvien la existencia de un acuerdo entre clubes para la disputa del encuentro, cuando además Osasuna ha sido sensible a las circunstancias del Celta y había acordado con el equipo gallego una nueva fecha, es sencillamente una falta de respeto inadmisible", escribieron en el duro comunicado.

Osasuna se quejó también de que, ante la nueva fecha impuesta, tampoco se le haya permitido adelantar el partido que tendría pocas horas antes contra el Levante: "Falta de respeto que se une en este caso a la nula sensibilidad para modificar el señalamiento del Osasuna-Levante o la señalización en lunes de los dos primeros partidos como local esta temporada".

El equipo rojillo se queja de que "no hay reglamento ni criterio ni explicación" para que LaLiga -y también la RFEF- no haya tenido en cuenta la nueva fecha acordada y comunicada de manera conjunta por el Celta y por Osasuna.

Así, los navarros están estupefactos ante esta decisión tomada por la patronal: "Y todo ello a poco más de 48 horas de que ese equipo tenga un vuelo planificado para desplazarse hasta Vigo. Efectivamente no es fútbol, es LaLiga".