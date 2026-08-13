El brutal enfado de Osasuna con Tebas tras el aplazamiento de su partido ante el Celta: "No es fútbol, es LaLiga"
El conjunto rojillo se muestra estupefacto de que la patronal y la RFEF no hayan tenido en cuenta el acuerdo al que había llegado con el equipo celeste para una nueva fecha.
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Osasuna ha estallado contra LaLiga. El conjunto navarro conoció este jueves el aplazamiento de su partido de la primera jornada del campeonato ante el Celta de Vigo como consecuencia de un hongo que está afectando al césped de Balaídos.
Ambos equipos aceptaron de buen grado el aplazamiento al considerar también que el terreno de juego no estaba en óptimas condiciones, pero lo que no ha convenido a ninguno, y menos a Osasuna, es la nueva fecha designada.
LaLiga comunicó que el partido se jugará el próximo jueves 27 de agosto, pero tanto Osasuna como el Celta habían llegado a un acuerdo para jugar el 24 o 25 de septiembre. Por eso, la entidad navarra cargó en un duro comunicado contra el estamento que dirige Javier Tebas.
"Que una competición como LaLiga española decida un jueves, a tres días de un partido, un aplazamiento sigue la línea de los habituales movimientos de última hora en el calendario a los que desgraciadamente nos hemos acostumbrado por la falta de previsión y de seriedad", comenzaron argumentando los rojillos.
"Pero que, además, tanto LaLiga como la RFEF obvien la existencia de un acuerdo entre clubes para la disputa del encuentro, cuando además Osasuna ha sido sensible a las circunstancias del Celta y había acordado con el equipo gallego una nueva fecha, es sencillamente una falta de respeto inadmisible", escribieron en el duro comunicado.
Osasuna se quejó también de que, ante la nueva fecha impuesta, tampoco se le haya permitido adelantar el partido que tendría pocas horas antes contra el Levante: "Falta de respeto que se une en este caso a la nula sensibilidad para modificar el señalamiento del Osasuna-Levante o la señalización en lunes de los dos primeros partidos como local esta temporada".
El equipo rojillo se queja de que "no hay reglamento ni criterio ni explicación" para que LaLiga -y también la RFEF- no haya tenido en cuenta la nueva fecha acordada y comunicada de manera conjunta por el Celta y por Osasuna.
Así, los navarros están estupefactos ante esta decisión tomada por la patronal: "Y todo ello a poco más de 48 horas de que ese equipo tenga un vuelo planificado para desplazarse hasta Vigo. Efectivamente no es fútbol, es LaLiga".
Comunicado de Osasuna
El Club Atlético Osasuna quiere manifestar su absoluto desacuerdo con la nueva fecha señalada para el encuentro Celta-Osasuna previsto para este domingo 16 de agosto. El mal estado del terreno de juego por la presencia de un hongo impide la disputa del encuentro en la fecha inicialmente señalada a pesar de los esfuerzos realizados por el club local, circunstancia que Osasuna entiende y comprende.
No obstante, la lógica de la situación, en la que evidentemente Osasuna y sus aficionados son la parte más perjudicada, lleva a buscar un nuevo emplazamiento para el partido o a señalar una nueva fecha en la que ambas entidades estén de acuerdo. Tanto Celta como Osasuna acordaron que los días 24 o 25 de septiembre, coincidiendo con el parón de selecciones, era la fecha indicada para no sobrecargar el calendario de ambos conjuntos y permitir la adecuada recuperación de los jugadores en un periodo sensible en cuanto a lesiones como es el inicio de una nueva temporada. Tanto LaLiga como la RFEF eran conocedoras de la existencia de este acuerdo entre clubes.
Sin embargo, ni LaLiga ni la RFEF han sido sensibles a la petición realizada y han decidido, unilateralmente, que el partido se dispute el jueves 27 de agosto, obligando a Osasuna a jugar un partido el lunes 24 de agosto y otro el jueves 27 de agosto, con desplazamiento incluido, sin haber admitido siquiera la posibilidad de adelantar el encuentro Osasuna-Levante del 24 de agosto para dar más días de descanso. Es decir, el equipo más perjudicado por la suspensión del encuentro por causas totalmente ajenas a él es, de nuevo, el más perjudicado en el nuevo señalamiento.
Que una competición como LaLiga española decida un jueves, a tres días de un partido, un aplazamiento sigue la línea de los habituales movimientos de última hora en el calendario a los que desgraciadamente nos hemos acostumbrado por la falta de previsión y de seriedad. Pero que, además, tanto LaLiga como la RFEF obvien la existencia de un acuerdo entre clubes para la disputa del encuentro, cuando además Osasuna ha sido sensible a las circunstancias del Celta y había acordado con el equipo gallego una nueva fecha, es sencillamente una falta de respeto inadmisible. Falta de respeto que se une en este caso a la nula sensibilidad para modificar el señalamiento del Osasuna-Levante o la señalización en lunes de los dos primeros partidos como local esta temporada.
No hay reglamento ni criterio ni explicación que pretenda darse que pueda sostener que, ante una fecha acordada por los dos clubes implicados, se tome una decisión que perjudique especialmente al que ya había resultado perjudicado por el inicial aplazamiento. Ni tampoco que dicha decisión se venda como un acto "en coordinación con los clubes". Y todo ello a poco más de 48 horas de que ese equipo tenga un vuelo planificado para desplazarse hasta Vigo. Efectivamente no es fútbol, es LaLiga.