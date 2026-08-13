Aubameyang, 37 años: "Podría haber elegido jugar para España o para Francia, pero en el fondo quería emular a mi padre"

Pierre-Emerick Aubameyang vuelve a jugar en la liga española. El delantero gabonés acaba de firmar por el Deportivo de A Coruña, que ha oficializado su incorporación procedente del Olympique de Marsella. El atacante, de 37 años, se compromete con el conjunto gallego hasta junio de 2028 y se convierte en uno de los grandes reclamos del regreso del Dépor a LaLiga.

Su llegada a Riazor supone el reencuentro de Aubameyang con el fútbol español después de su breve etapa en el FC Barcelona durante la temporada 2022-23. En el Camp Nou disputó 23 partidos y marcó 13 goles, aunque abandonó el club azulgrana después de unos meses. Ahora regresa a España con la experiencia acumulada en equipos como el Milan, el Saint-Étienne, el Borussia Dortmund, el Arsenal, el Chelsea y el Marsella.

Más allá de sus cifras y de su larga trayectoria, la llegada del delantero también permite recuperar una de las historias más personales que ha contado sobre su carrera. En una carta publicada en la web oficial del Arsenal, Aubameyang explicó por qué decidió convertirse en futbolista. La respuesta estaba directamente relacionada con su padre, Pierre-François Aubameyang, antiguo internacional y capitán de Gabón.

"Fue mi primer jugador favorito. La primera vez que lo vi en un estadio, jugaba para el Le Havre y creo que yo solo tenía tres años. Enseguida supe que quería ser como él. Así de simple", escribió el delantero en aquel relato autobiográfico.

El futbolista nació en Laval, Francia, pero creció en una familia estrechamente vinculada al deporte y a Gabón. Su padre fue una figura constante durante sus primeros años y le acompañó en sus entrenamientos y partidos. Aubameyang recuerda que, desde muy pequeño, el balón ocupaba buena parte de su tiempo libre.

"Desde entonces, siempre estaba jugando al fútbol. En el descanso jugaba con mis amigos, pateando una pelota de plástico o algo parecido. También jugaba al baloncesto, pero no disfrutaba de nada tanto como del fútbol", relató.

La influencia de su padre no se limitó a los aspectos deportivos. También fue determinante para que Aubameyang eligiera representar a Gabón, pese a haber nacido en Francia y contar con otras posibilidades internacionales.

"Mi padre fue capitán de Gabón y, aunque pasé mi infancia en Francia, es como si hubiera nacido en Gabón. Me enseñó tantas cosas sobre este país que se convirtió en parte de mi cultura. Podría haber elegido jugar para España o Francia -incluso jugué en la selección francesa sub-21-, pero en el fondo sabía que quería emular a mi padre".

El delantero también recordó la paciencia de su progenitor durante sus primeros pasos en el fútbol francés. "Él siempre venía a todos mis partidos, desde que jugaba en mi primer club cerca de Laval, en Francia. En realidad, quería empezar a jugar a los cuatro años, pero a esa edad en Francia se juega una versión diferente, así que tuve que esperar hasta los cinco".

Aubameyang llega ahora al Deportivo con la misión de aportar goles, velocidad y experiencia. Su historia demuestra que, antes de convertirse en una estrella internacional, fue simplemente un niño que quiso seguir los pasos de su padre.