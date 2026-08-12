Xavi Hernández se convierte en el nuevo seleccionador de Países Bajos hasta el próximo Mundial de 2030

En pleno mercado de fichajes ha llegado una de las grandes bombas del mercado. Xavi Hernández es el nuevo seleccionador nacional de Países Bajos y toma el mando de la selección Oranje hasta el próximo 2030.

"Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030", comunicó la federación neerlandesa al respecto.

Se da la circunstancia de que el entrenador catalán toma el testigo de Ronald Koeman tal y como pasó en el Fútbol Club Barcelona.

El neerlandés finalizó en 2021 su etapa como técnico culé tras un paso fugaz, y después fue Xavi Hernández quien asumió el peso del banquillo del Camp Nou desde ese año hasta 2024.

Con este fichaje, la federación neerlandesa busca un cambio de aires después de que en el pasado Mundial la selección Oranje no fuera capaz de superar ni siquiera los dieciseisavos de final. Después superar con éxito la fase de grupos tras empatar ante Japón y vencer a Suecia y Túnez, Marruecos se cruzó en su camino.

Un gol de Gakpo estuvo muy cerca de darle el triunfo a los de Koeman, pero el tanto de Diop para los marroquíes en el tiempo añadido forzó los penaltis, donde Países Bajos tuvo menor acierto.

La tercera experiencia de Xavi

Esta será la tercera etapa de Xavi Hernández al frente de un banquillo, su primera ocasión como seleccionador nacional.

El catalán se inició en 2019 a los mandos del Al-Sadd qatarí, donde permaneció dos temporadas y media. En noviembre de 2021 recibió la llamada de Joan Laporta y acudió al rescate del FC Barcelona.

Su etapa como técnico culé, sin embargo, no fue todo lo exitosa que le gustaría. Siempre habló de llegar a la excelencia, pero el fútbol que practicaron sus equipos estuvo muy lejos de ser brillante.

Xavi Hernández, en una imagen de archivo. Europa Press

La fractura con el vestuario se fue haciendo más grande a medida que pasaron los meses, y Xavi llegó a decir frases como el célebre "esto es lo que hay", en referencia a las limitaciones de sus jugadores. Finalmente, terminó su etapa en 2024 poco tiempo después de haber sido ratificado y renovado por Joan Laporta.

Ahora llega a una selección donde tendrá libertad para tratar de implantar su gusto por el fútbol de toque y vistoso, algo que no consiguió establecer en el Barcelona.