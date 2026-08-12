Marisa Martín-Blázquez, periodista: "Me parece respetable que Marcos Llorente no quiera ver el eclipse, pero es polemista por naturaleza"

Marcos Llorente utilizó sus historias de Instagram para despejar las dudas que, según explicó, le habían trasladado numerosos seguidores ante el eclipse solar de este 12 de agosto.

El futbolista del Atlético de Madrid abrió el mensaje con una alusión directa a la cuestión que había generado expectación: "Muchos me preguntáis si voy a ver el eclipse o no, si voy a verlo con gafas o sin gafas".

El centrocampista continuó con un mensaje que simulaba la promoción de un producto de Free Human Global, su proyecto comercial. "Pues bien, el caso es que desde 'Free Human Global' hemos sacado gafas homologadas para ver el eclipse", escribió, antes de invitar a consultar una publicación posterior para conocer los detalles.

La secuencia concluyó con una imagen de Llorente usando unas gafas de juguete y un supuesto código promocional, "PANYCIRCO50". El internacional español dejó finalmente clara su posición con dos frases: "Qué pesadilla con el puñetero eclipse" y "Como os habréis dado cuenta, no lo voy a ver".

La publicación, planteada en clave humorística, provocó críticas por bromear con el uso de protección ocular en un fenómeno cuya observación directa exige medidas específicas de seguridad.

El asunto fue abordado en Vamos a ver, programa de Telecinco, donde Verónica Dulanto cuestionó tanto el tono empleado por el jugador como la posible influencia de su contenido entre los seguidores más jóvenes.

"Siempre polemiza con muchas cosas y, cómo no, iba a hacerlo con el eclipse. Se lo está tomando a broma: se ríe de las recomendaciones de los profesionales y habla de sus teorías. Me parece una pachotada. Habiendo peligro en los más pequeños, y estar haciendo tonterías con algo que te puede dejar ciego...".

Marcos Llorente y Ferran Torres. Redes sociales

La periodista Marisa Martín-Blázquez situó la broma en el marco de otras polémicas protagonizadas anteriormente por Llorente en torno a sus hábitos de salud y sus productos.

"Marcos Llorente se caracteriza por polemizar muchísimo con muchas historias y hasta ha creado su propia marca de gafas, con su teoría de las gafas rojas para la radiación, las amarillas por el día, no usar crema solar... Es un polemista por naturaleza. Me parece respetable que no quiera ver el eclipse. Ahora bien, jugar con el tema de usar las gafas o no para crear polémica y para que alguno de sus seguidores se arriesgue es complicado".

La escritora Lucía Etxebarria también intervino en el debate y puso el foco en la decisión del futbolista de participar en una controversia de este tipo. "Yo no sabía quién era este señor, pero entiendo que le pagan muchísimo por ser futbolista. ¿Qué necesidad tiene de hacer polémica?".

Llorente no anunció que fuera a observar el eclipse sin protección. Al contrario, afirmó que no tenía intención de verlo.

Sin embargo, el debate surgió por la utilización de las gafas homologadas como elemento central de la broma y por sus antecedentes públicos relacionados con la luz solar, las gafas y otros consejos de bienestar.