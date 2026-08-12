Luis Enrique comienza el curso ganando y le arrebata la Supercopa de Europa al Aston Villa de Emery

El Paris Saint-Germain se proclamó campeón (2-1) gracias a los goles de Kvaratskhelia y Doué.

El talento del georgiano Kvicha Kvaratskhelia y de Ousmane Dembélé, que acudió al rescate en la segunda parte, acentuaron el absolutismo del París Saint-Germain, que ganó al Aston Villa, logró su segunda Supercopa europea seguida y agrandó el historial particular de Luis Enrique, otra vez vencedor ante su compatriota Unai Emery.

El preparador del conjunto inglés, campeón de la Liga Europa, alargó su maleficio con este torneo. Cuatro intentos y cuatro derrotas. Este revés con el Villa lo añade a los sufridos antes con el Sevilla, dos veces, y con el Villarreal.

Volvió a salir campeón del primer título oficial del curso el poseedor de la Liga de Campeones. El decimotercer trofeo que logra Luis Enrique como técnico desde que aterrizó en París, en el 2023, proporcionó el trigésimo primer trofeo al ganador del máximo torneo continental en las 51 ediciones jugadas.

Un gol que puede valer un título.



Así celebró Luis Enrique el gol de 𝐊𝐯𝐚𝐫𝐚𝐭𝐬𝐤𝐡𝐞𝐥𝐢𝐚 que puso por delante al PSG. #Supercup #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/22Q0jVtZJm — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 12, 2026

Desire Doué, al cuarto de hora de la segunda parte, desequilibró el choque y dio la victoria final al París Saint-Germain que evidenció falta de rodaje y ritmo. Como era normal. dominó a ráfagas pero se vieron carencias sobre todo en defensa. El empuje del Aston Villa tuvo cerca la igualada.

La falta de rodaje, evidente en ambos equipos, cargados de ausencias notables por la proximidad del final del Mundial, impuso un ritmo cansino por momentos, alterado por fogonazos individuales. Especialmente del georgiano Kvicha Kvaratskhelia que tuvo su momento y que demostró estar un escalón por encima del resto, y que se encontró con Brian Madjo como respuesta entre los 'villanos'.

El debutante más joven en un partido por un título europeo, con 17 años, fue una pesadilla para el PSG que se topó con un contratiempo inesperado cuando pensaba que tenía el partido controlado.

Kvaratskhelia celebra su gol ante el Aston Villa en la Supercopa de Europa. REUTERS

De hecho, las principales ocasiones del conjunto de Unai Emery fueron del inglés nacionalizado luxemburgués, flamante adquisición del club de Birmingham este verano, procedente del Metz.

Advirtió dos veces a Matvey Safonov, con balones aéreos, servidos por su capitán, el escocés John McGinn. Y logró empatar al borde del descanso, cuando el PSG había tomado ventaja con el gol de Kvaratskhelia en una acción individual, tras una asistencia de Desiré Doué, veinte minutos antes.

Madjo reanimó con su osadía en el área al Aston Villa y después de varios avisos logró la igualada. Centro al segundo palo de McGinn y gol del joven luxemburgués, más fuerte que su marcador, William Pacho.

Puedes intentar pararlo.

Conseguirlo ya es otra historia.



🌪️🎯 Brian 𝑯𝒖𝒓𝒂𝒄𝒂́𝒏 Madjo pone las tablas para el Aston Villa al borde del descanso. #Supercup #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/uRzLZDGPzg — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 12, 2026

Luis Enrique tuvo que recurrir a Ousmane Dembélé para recuperar el pulso en la segunda parte y acertó de pleno el preparador español. El exjugador del Barcelona asistió al espacio a Doué que se marchó en solitario y cruzó el balón a Marco Bizot. Fue gol. Anulado al principio por fuera de juego. Pero el VAR le dio validez. Subió al marcador y dio la ventaja al cuadro parisino.

El Aston Villa decayó paulatinamente y los cambios no le beneficiaron. Se marchó Madjo y también McGinn y aunque tuvo frescura careció de talento.

👀🔎 El despiste de Matty Cash legitima el gol de Désiré Doué.



El PSG vuelve a adelantarse en el marcador de esta Supercopa. #LaCasaDelFútbol #Supercup pic.twitter.com/W9unSSdh2J — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 12, 2026

La segunda Supercopa europea seguida lograda por el PSG sitúa al mejor club del momento a la altura del Real Madrid y el Milan, los únicos que hasta ahora habían conseguido revalidar este evento. El club blanco lo hizo en el 2016 y 2017 y el Milan en 1989 y 1990.

Lo intentó a impulsos el Aston Villa que sacó del tirón a Lamar Bogarde, Ross Barkley y Tammy Abraham pero no tuvo ocasión. El PSG juega a su antojo en momentos como esos y su talento le bastó para amarrar el triunfo, el primero del nuevo curso que completa la relación de éxitos del club más poderoso del momento.

PSG 2 - 1 Aston Villa

París Saint-Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernández, m.75); Ruben Neves (Fabián Ruiz, m.75), Vitinha, Warren Zaire-Emery; Kvicha Kvaratskhelia (Lucas Beraldo, m.88), Maghnes Akliouche (Ousmane Dembélé, m.46) y Desire Doué (Senny Mayulu, m.87).

Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Victor Lindelof, Pau Torres (Tyrone Mings, m.79), Ian Maatsen; Boubacar Kamara (Lamar Bogarde, m.72), Joao Gomes (Ross Barkley, m.79); John McGinn (Alysson, m.73), George Hemmings, Emiliano Buendía; y Brian Madjo (Tammy Abraham, m.72).

Goles: 1-0, m.21: Kvicha Kvaratskhelia; 1-1, m.45: Brian Madjo; 2-1, m.61: Desire Doué.

Árbitro: Omar Artan (SOM). Mostró tarjeta amarilla a Pau Torres, Joao Gomes y John McGinn, del Aston Villa.

Incidencias: final de la Supercopa de Europa disputado en el estadio Red Bull Arena de Salzburgo ante unos 30.000 espectadores.