Un gol de Brahim le da una nueva victoria de pretemporada al Real Madrid ante el Dépor en el Teresa Herrera

El tanto del delantero, de bella factura, llegó en el último suspiro de la primera mitad y fue suficiente para decantar el Trofeo Teresa Herrera (0-1).

Primero el eclipse, después todos los ojos al fútbol. El Real Madrid no se distrajo mirando al cielo y cerró con éxito su penúltima prueba de la pretemporada.

El equipo de José Mourinho logró una nueva victoria ante el Deportivo A Coruña (0-1). Esta vez fue por la mínima y gracias a un solitario gol de Brahim Díaz al filo del descanso, pero resultó una muestra más de la seriedad que quiere alcanzar este equipo en la nueva era del entrenador portugués.

Una prueba de verdad, ante un rival al que se enfrentará durante la temporada, y al que hacía mucho tiempo que no visitaba. El Real Madrid se proclamó campeón del Trofeo Teresa Herrera por décima ocasión en un encuentro veraniego con innegable aroma añejo.

😅 ¡De meta a meta y marco porque me toca!



🤌Lunin asiste y Brahim que arranca desde su propio campo acaba poniendo el 0-1 en el Teresa Herrera



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Brahim encarrila la victoria

Mourinho sigue dejando ver sus cartas poco a poco en la pretemporada. Apostó por Dumfries y Carreras como laterales, y por Rüdiger y Huijsen como centrales titulares.

En el centro del campo, se estrenó Bernardo Silva con su primera titularidad como hombre timón en el centro del campo, un rol que parece va a tener que desempeñar mucho esta temporada ante la no llegada de Rodri. Estuvo acompañado de Camavinga y de Arda Güler.

En la delantera, Mou apostó por Endrick una vez más, Brahim y Vinicius, que regresaba tras su reciente renovación.

Brahim Díaz, en el momento de marcar el gol. EFE

Fue un duelo igualado. Eso sí, el primero en avisar fue ese que no tiene que perder ni un solo minuto para seguir convenciendo al entrenador. Endrick probó suerte con un disparo que tocó en Amatucci y se marchó a la esquina.

Pero el Dépor no se amilanó en absoluto. En un partido de tú a tú, los locales también quisieron mostrar sus credenciales en el año de su regreso a Primera División. Tienen la ilusión por las nubes.

Camavinga estuvo activo en este primer acto. Un par de disparos suyos de media distancia pusieron a prueba los reflejos de Leo Román, pero el portero del Deportivo respondió sin demasiados problemas.

Dumfries remata de cabeza ante el Dépor. EFE

Se fue haciendo el Real Madrid con el control del partido con el paso de los minutos. De hecho, ya en la recta final de la primera parte Endrick estuvo a punto de encontrarse con el gol al rematar un centro muy peligroso de Arda Güler desde la banda derecha. El paradón de Román evitó el tanto.

Pero no pudo hacer nada poco después. El Dépor sacó un córner, Lunin atajó el remate y montó la contra fulminante. Balón en largo hacia Brahim, que controló con el pecho en el centro del campo, corrió a una velocidad endiablada y batió a Leo Román por bajo. Contraataque puro y duro. Vibraciones de la anterior etapa de Mourinho matando a la contra.

El Real Madrid se mantiene

Carlos Espí, Trent o Fede Valverde tomaron la alternativa tras el descanso. Y alguno de ellos iba a tener una buena dosis de protagonismo.

Primero, a los diez minutos de la reanudación fue Dumfries el que remató un córner directamente a las manos de Leo Román.

Buscaban los blancos el segundo tanto, y lo cierto es que llegó por medio de Espí. De nuevo el delantero fichado del Levante hace unos días volvió a responder viendo puerta, pero el colegiado lo anuló por fuera de juego.

🚩 ¡Gol anulado a Carlos Espí por fuera de juego!



👉El pase había sido de Eduardo Camavinga



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El Dépor, por supuesto, también tenía cosas que decir en su torneo. Mella se plantó en la frontal del área, le pegó con la zurda y Rüdiger metió la cabeza para despejar a córner un balón que llevaba mucho peligro sobre la portería de Lunin.

El guardameta también tuvo una acción de mucho mérito en el tramo final para amarrar la victoria del Real Madrid, que sigue sumando minutos y sensaciones en este rodaje continuo para la nueva temporada.

Dépor 0 - 1 Real Madrid

RC Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro (Comas, min.59), Noubi (Dani Barcia, min.67), Bright Ede (Loureiro, min.46), Angeliño (Quagliata, min.46); Noé (Diego Villares, min.22), Amatucci (Mella, min.46), Mario Soriano (Teun Gijselhart, min.67); Luismi Cruz (Riki, min.67), Nsongo Bil (Zakaria, min.59) y Aubameyang (Kevin, min.59).

Real Madrid: Lunin; Dumfries, Rüdiger ((Trent, min.46), Huijsen, Carreras (Lamini, min.89); Bernardo Silva (Alexis Ciria, min.86), Camavinga; Brahim Díaz (Mario Rivas, min.46), Güler (Valverde, min.46), Vinicius (Cestero, min.71); Endrick (Espí, min.46).

Goles: 0-1 Brahim Díaz, min.45.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité cántabro). Amonestó a Rüdiger (min.30), Camavinga (min.46) y Dumfries (min.82) por parte del Real Madrid.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera disputado en el estadio municipal de Riazor 28.789 ante espectadores. EFE