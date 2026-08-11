Roony Bardghji se rompe el cruzado de su rodilla derecha y se frena su salida del Barcelona

Roony Bardghji está roto. El FC Barcelona confirmó los peores augurios sobre el delantero y comunicó la grave lesión de su futbolista. El atacante sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y va a tener que pasar por el quirófano.

Lo más probable es que Roony no vaya a jugar más esta temporada. La intervención y la posterior recuperación necesitarán un largo proceso y, como mucho, el delantero podría llegar a disputar algún minuto en el tramo final del curso, pero lo que es seguro es que el año ya ha quedado hipotecado para el joven delantero.

La lesión llegó en el entrenamiento de este pasado lunes. El jugador tuvo que retirarse y los primeros pronósticos no auguraban nada bueno. El Barça terminó por confirmar la peor de las noticias este mismo martes.

Roony Bardghji posa con la camiseta del FC Barcelona FC Barcelona

Roony tan sólo había disputado 45 minutos con el primer equipo en lo que iba de temporada. Lo hizo en el encuentro ante el Birmingham en Inglaterra el pasado 31 de julio. El delantero entró en la segunda parte y lanzó uno de los penaltis de la tanda de desempate, aunque lo falló.

La temporada pasada llegó a disputar hasta 28 partidos oficiales con el FB Barcelona. 21 de ellos fueron en La Liga, 5 en Champions League, 1 de Supercopa de España y otro más de Copa del Rey.

Sin traspaso

El delantero sueco estaba en la rampa de salida del Barça. De hecho, Hansi Flick había optado por reservarle en el último triangular que jugó el equipo culé en Italia con el Udinese y el Nottingham Forest.

Roony no viajó y se quedó en la ciudad condal para evitar riesgos, pero paradójicamente su gravísima lesión se produjo en uno de los entrenamientos.

Había varios equipos interesados en hacerse con los servicios del extremo. Parecía, de hecho, que podría marcharse a la Premier League, algo que el jugador también veía con buenos ojos para poder contar con minutos. Sin embargo, cualquier opción de traspaso se ve ahora truncada con esta grave lesión.

A Roony se le habían cerrado las puertas en el primer equipo con la llegada de extremos como Gordon o Adeyemi, por lo que no iba a ser fácil que entrara en los planes de Hansi Flick con la normalidad que a él le hubiera gustado.

Esta lesión frena por supuesto cualquiera salida en seco y también es un revés para el FC Barcelona. El club presidido por Joan Laporta confiaba en poder ingresar unos millones por el traspaso del atacante, pero esta opción se desvanece de manera inmediata.

Eso sí, el Barça podrá utilizar la ficha de Roony para inscribir a otro jugador, si considera conveniente fichar, ya que se trata de una baja de larga duración.