El refugio de Leo Messi tras la íntima despedida a su padre: la residencia familiar en un barrio privado de 240 hectáreas

Lionel Messi ha encontrado refugio en Funes, a las afueras de Rosario, tras la íntima despedida a su padre, Jorge Messi.

El capitán argentino no regresó de inmediato a Estados Unidos después del funeral y permanece junto a Antonela Roccuzzo, sus tres hijos y el resto de su familia en la residencia que poseen dentro del Kentucky Club de Campo, uno de los barrios privados más exclusivos de la provincia de Santa Fe.

Según informó Infobae, la familia prolongó su estancia en Argentina después de la ceremonia celebrada en el cementerio El Prado, en la localidad cercana de Pérez.

El funeral se desarrolló en la más absoluta privacidad, reservado a los allegados, y el entorno familiar se trasladó posteriormente a Funes para afrontar el duelo lejos de la exposición pública.

Kentucky Club de Campo se ha convertido en el principal punto de regreso de Messi cuando viaja a su ciudad natal. Situado a unos 15 kilómetros de Rosario, el complejo cuenta con cerca de 240 hectáreas, arbolado consolidado y accesos restringidos.

El diseño del recinto, con seguridad las 24 horas y amplias zonas interiores, ofrece a sus residentes un contexto de privacidad poco habitual para una figura con la dimensión mundial del futbolista.

El barrio privado se asienta junto a la autopista Rosario-Córdoba y dispone de instalaciones deportivas y sociales, entre ellas un campo de golf de 18 hoyos, pistas de tenis, canchas de fútbol, club house, gimnasio, piscina y espacios ecuestres.

Jorge Messi, padre de Lionel Messi E.E

Los terrenos destinados a viviendas ocupan solo una parte del conjunto, lo que refuerza la sensación de amplitud en un entorno pensado como club de campo.

La vivienda de Messi y Roccuzzo, conocida de forma no oficial como La Fortaleza, se levanta en el interior de Kentucky. La familia adquirió varios lotes contiguos para construir una casa concebida como residencia de descanso y reunión familiar en Rosario.

Informaciones publicadas en Argentina atribuyen a la propiedad una veintena larga de estancias, piscina, gimnasio, cine privado, zonas de juego y un amplio jardín, aunque la pareja ha mantenido siempre la intimidad de la vivienda al margen de las comunicaciones públicas.

Más allá de los elementos asociados a una residencia de alto nivel, el valor de la casa para Messi tiene una dimensión emocional. Está en la región en la que creció, cerca de su círculo más estrecho y de los vínculos familiares que han acompañado toda su carrera.

Jorge Messi fue una figura decisiva en los primeros años del futbolista, desde sus inicios en Grandoli y Newell's hasta su llegada a Barcelona y su consolidación como estrella internacional.

La elección de Funes responde también a esa necesidad de arraigo. Kentucky ha sido durante años uno de los desarrollos residenciales preferidos por futbolistas vinculados a Rosario; además de Messi, han residido allí o mantenido propiedades referentes como Maxi Rodríguez y Gabriel Heinze.

Por ahora, la prioridad del jugador del Inter Miami es permanecer con su familia. Su regreso a la actividad deportiva queda en un segundo plano mientras la casa de Funes funciona como un espacio de recogimiento, acompañado por Antonela, sus hijos, su madre Celia y sus hermanos.