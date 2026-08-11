Gastón Edul, periodista: "Julián Álvarez tiene cariño al Atleti y no se quiere ir mal, pero tiene tomada una decisión"

Ante el regreso de Julián Álvarez a la disciplina del Atlético de Madrid tras sus vacaciones, el periodista argentino Gastón Edul ha desvelado importantes novedades sobre el futuro del delantero de la selección argentina.

En declaraciones realizadas en las últimas horas en los canales de Twitch de Davoo Xeneize y del programa Jijantes, el periodista ha perfilado un complejo tablero de ajedrez donde el deseo del jugador choca directamente con la rígida estrategia de la entidad madrileña.

Edul explicó en estas transmisiones que, a pesar de la buena relación con la directiva, el ciclo de la 'Araña' en el Metropolitano podría estar llegando a su fin. "Julián tiene cariño por el Atleti, no se quiere mal, pero sí hay una decisión tomada de querer seguir su carrera en otro lado", reveló el periodista, aclarando que "obviamente, el club donde quiere seguir su carrera es el Barcelona".

De hecho, el delantero ya se habría comunicado con el grupo inversor del club antes del Mundial para solicitar que acepten una propuesta catalana.

El vínculo entre el jugador y el equipo barcelonés no es nuevo. Según Edul, antes de la Copa América de 2024, el jugador tuvo contactos con el Barcelona cuando buscaba su salida del Manchester City.

Sin embargo, el atacante "vio y notó que Barcelona, por más que lo quería, no tenía el poderío económico en ese momento" para realizar el fichaje, lo que finalmente facilitó su llegada a Madrid.

A pesar del interés constante de clubes como el Arsenal y el PSG, el destino preferido por el argentino sigue siendo la Ciudad Condal.

Julián Álvarez en el Mundial. Reuters

El gran obstáculo actual es la firmeza rojiblanca. El periodista sostiene que "Julián no quiere seguir su carrera en el Atlético de Madrid, pero se encuentra con la postura inflexible" de los dirigentes colchoneros, quienes están en su derecho de proteger la fuerte inversión que hicieron en su pase.

El futuro inmediato de esta saga pasa por una reunión trascendental que se celebró este mismo lunes entre Diego Simeone y el propio jugador. Edul anticipó que "el Cholo lo va a querer convencer de que siga", utilizando todos sus argumentos deportivos.

En contraposición, el futbolista intentará rebajar la tensión para que el Atlético acceda a sentarse a negociar con el club azulgrana por "una cifra que se acerque o sea de 120 millones de euros", después de que trascendiera que el Barça le habría prometido presentar una propuesta que supere los 100 millones si lograba el visto bueno de la entidad rojiblanca.

"Para mí está latente la opción del Barcelona, pero reconozco que está difícil", concluyó Edul, matizando que los de Simeone buscarán defender su patrimonio a toda costa para garantizar que Julián dispute la presente temporada bajo su disciplina.