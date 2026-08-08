Jorge Messi, el discreto artífice de la carrera de Leo: negoció su llegada al Barça y convirtió su carrera en un imperio familiar

Jorge Horacio Messi murió este viernes en Rosario, la ciudad en la que nació en 1958 y en la que comenzó una historia familiar que acabaría teniendo una dimensión mundial. Tenía 68 años y se encontraba ingresado en el sanatorio Centro por las derivaciones de una larga enfermedad.

Padre de Leo Messi y durante décadas representante y administrador de los intereses económicos de su hijo, Jorge Messi fue una figura determinante en la construcción de la carrera del futbolista y en la posterior expansión del patrimonio de la familia.

Su papel se desarrolló durante años lejos de los focos. Mientras su hijo acumulaba títulos, récords y galardones, Jorge prefería mantenerse en un segundo plano.

Su nombre, sin embargo, aparecía detrás de las decisiones que marcaron la carrera de su hijo, desde la llegada a Barcelona cuando apenas tenía 13 años hasta la gestión de una estructura empresarial y financiera que fue creciendo al ritmo de la dimensión alcanzada por Leo.

Antes de convertirse en el hombre que negociaría la carrera de uno de los mejores jugadores de la historia, Jorge Messi había trabajado durante años en Acindar, una empresa siderúrgica en la que llegó a ser supervisor de calidad después de cursar estudios como técnico químico.

Junto a Celia Cuccittini formó una familia de cuatro hijos: Rodrigo, nacido en 1980; Matías, en 1982; Lionel, en 1987; y María Sol, en 1993.

Jorge Messi y Leo Messi E.E

La vida de los Messi cambió en 2000. Leo despuntaba entonces en las categorías inferiores de Newell's Old Boys y un vídeo con algunas de sus mejores jugadas llegó a manos de ojeadores del Barcelona.

El club azulgrana propuso que el joven futbolista viajara para realizar una prueba y Jorge acompañó a su hijo en aquel desplazamiento que terminaría transformando para siempre el destino de la familia.

Una servilleta que cambió la historia

Uno de los episodios más conocidos de aquella llegada fue el primer acuerdo con el Barcelona, plasmado en una servilleta y firmado por el entonces entrenador Carles Rexach y el representante Horacio Gaggioli.

En aquella negociación tuvo un papel relevante Jorge Messi, que impulsó que el club asumiera los costes del tratamiento médico que necesitaba su hijo para afrontar su problema de crecimiento.

A los 13 años, tenía una estatura muy baja y necesitaba un tratamiento que Newell's había rechazado asumir. La cuestión médica era, por tanto, mucho más que un detalle contractual: condicionaba la posibilidad de que aquel niño pudiera desarrollar su potencial físico y deportivo.

Jorge decidió entonces abandonar su puesto en Acindar. Mientras comenzaba a representar los intereses económicos de su hijo, tuvo que organizar también el traslado del resto de la familia a Barcelona.

La decisión implicaba dejar atrás la vida que habían construido en Rosario y apostar por el talento de un adolescente cuyo futuro, pese a sus condiciones extraordinarias, todavía estaba por escribir.

Fue el comienzo de una nueva etapa para Jorge Messi. Su trabajo pasó a estar estrechamente ligado a la carrera de Leo y, con el paso de los años, a la gestión de un patrimonio que no dejó de crecer.

Lejos de los focos

Jorge Messi ejerció durante décadas como una figura fundamental en las negociaciones de su hijo. Barcelona, París y Miami forman parte de ese recorrido, al igual que los numerosos acuerdos comerciales vinculados a la imagen de Leo Messi.

No obstante, su influencia no se limitó a los contratos deportivos. La gestión económica de los ingresos del futbolista se fue ampliando hacia otros ámbitos a medida que la figura de Messi adquiría una dimensión global.

Lionel Messi. Arte EE / MiM hoteles, EP

Contratos con grandes marcas, acuerdos de promoción turística e inversiones inmobiliarias vinculadas a clubes de campo, rascacielos y hoteles de lujo formaron parte de una estructura empresarial cada vez más compleja.

En mayo de 2026, Forbes calculó que la fortuna familiar había alcanzado los 1.000 millones de dólares. El apellido Messi había dejado de estar ligado exclusivamente al fútbol para convertirse también en una marca con actividad empresarial en distintos continentes.

El referente de Leo

Para el Messi futbolista, Jorge no fue únicamente su representante. Fue también su padre, su sostén durante los años más difíciles y una de las personas cuya opinión más valoraba.

La relación tenía incluso un componente de exigencia mutua. "Mi papá me hacía bien, me hacía querer superarme cada día", recordó Leo en una de esas reflexiones sobre su padre.

Jorge había jugado al fútbol, aunque una lesión en el tendón puso fin a aquella experiencia. Su hijo, en cambio, pudo desarrollar un talento extraordinario, primero en Rosario y después en Barcelona.

La trayectoria de Jorge Messi al frente de los intereses económicos de su hijo no estuvo exenta de controversias. Su discreción pública convivió en determinados momentos con asuntos que terminaron ante la Justicia.

En 2013, Leo Messi declaró ante la Audiencia de Barcelona que su padre era el responsable de sus cuentas, en el contexto de una causa por fraude fiscal de más de cuatro millones de euros.

Ambos fueron condenados en 2016 a 21 meses de prisión, una pena que no implicó su ingreso en prisión por falta de antecedentes.

Jorge Messi también apareció vinculado a Mega Star Enterprises, una sociedad creada junto a su hijo que figuró en la investigación periodística internacional conocida como los Papeles de Panamá.

Según el relato recogido en el material de partida, la empresa fue creada un día después del comienzo de aquella investigación fiscal en España.

Posteriormente, la Fundación Leo Messi fue investigada desde 2018 por las justicias de Argentina y España a raíz de una denuncia por lavado de dinero. La investigación había sido archivada para 2021.

La carrera de Messi no se entiende sin la figura de su padre Jorge, quien desde este viernes ya descansa en paz.