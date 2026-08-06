El silencio del Barça sobre su partido en Tánger el 15 de agosto entre las amenazas de un nuevo asalto masivo en Ceuta

El presidente electo del FC Barcelona, Joan Laporta, el entrenador, Hansi Flick, y el presidente interino, Rafa Yuste, tras la renovación del alemán hasta 2028. Europa Press

El FC Barcelona guarda silencio. El club azulgrana tiene cerrado un amistoso de pretemporada en Tánger para el próximo 15 de agosto. El rival será el Ittihad de Tánger, según ha confirmado el propio club marroquí. Pero el club azulgrana no ha oficializado todavía el encuentro.

La razón no es deportiva. Es política y de seguridad. La entidad espera a ver cómo evoluciona la crisis migratoria que atraviesa Ceuta desde la pasada semana.

Y ahora, además, circulan mensajes en redes sociales que amenazan con un nuevo asalto masivo a la ciudad autónoma la misma noche del 15 de agosto.

El Barça jugará en Tánger (Marruecos) el 15 de agosto

El pasado 29 de julio, la Junta Directiva del Barça, reunida sin Joan Laporta por su hospitalización tras una arritmia, confirmó en un comunicado que ultimaba los detalles de un amistoso en Marruecos.

El texto oficial hablaba de un partido el 15 de agosto en Tánger frente a "un equipo local". No se revelaba el rival.

Días después, el acuerdo quedó cerrado con un promotor marroquí. Solo faltaba el anuncio protocolario: hora, estadio confirmado y nombre del adversario. Ese anuncio no llegó. Tampoco ha llegado esta semana.

El motivo del retraso tiene nombre propio: Ceuta. El pasado 30 de julio, miles de ciudadanos marroquíes cruzaron la frontera y llegaron a nado a la ciudad autónoma en lo que se calificó como una entrada masiva sin precedentes recientes.

Extracto del comunicado del FC Barcelona publicado el 29 de julio Captura de pantalla

Las cifras manejadas por el Ministerio del Interior hablan de decenas de miles de personas, con varias decenas de fallecidos durante la travesía.

Por qué frena la confirmación

El Barcelona es sensible al impacto de esas imágenes. La crisis coincidió con la fecha ya fijada para el amistoso, y jugar en suelo marroquí, a apenas unos kilómetros del punto de la crisis, se ha convertido en un asunto delicado para la imagen institucional del club.

La consigna interna es esperar. El club no descarta seguir adelante si la situación se calma. Tampoco descarta cancelar si empeora. De momento, el compromiso sigue en pie sobre el papel, pero sin fecha de anuncio oficial.

Mientras tanto, en Marruecos no existe esa cautela. El vicepresidente del Ittihad de Tánger, Yassine Temsamani, confirmó en una entrevista radiofónica que el partido se disputará el 15 de agosto en el Gran Estadio de Tánger. El club local da por hecho el encuentro. El Barça, no.

La sombra de un nuevo asalto

La situación se ha complicado en las últimas horas. Varios perfiles con gran influencia en redes sociales en Marruecos han empezado a circular mensajes que convocan una nueva movilización hacia Ceuta para la noche del 15 de agosto, la misma fecha del amistoso en Tánger.

Los mensajes, que utilizan el término "harraga Marruecos" -la expresión con la que se conoce a quienes intentan cruzar la frontera de forma irregular-, invitan a unirse a grupos de mensajería con cientos y hasta mil integrantes.

"Hemos creado un grupo. Quien quiera entrar, bienvenido", se lee en una de las publicaciones. Otra advierte: "Nuestra última oportunidad". Una tercera asegura: "Todo se verá ese día".

El patrón recuerda al que precedió al asalto del 30 de julio. En los días previos a aquella entrada masiva, ya circularon convocatorias similares que animaban a concentrarse cerca de la frontera para acceder a Ceuta.

Una empresa tecnológica alicantina, subvencionada por el Gobierno, ha rastreado más de 5.000 cuentas y ha detectado que los mismos perfiles que impulsaron el asalto de julio están detrás del nuevo llamamiento del 15 de agosto.

Por ahora, las amenazas se mantienen en el plano digital. No hay movimientos físicos confirmados en la zona fronteriza. Pero la ciudad, que empezaba a recuperar cierta normalidad tras el episodio de julio, ha vuelto a encender las alarmas.

Un calendario incómodo

La coincidencia de fechas resulta especialmente incómoda para el Barcelona. El amistoso en Tánger forma parte del plan de pretemporada de Hansi Flick, que busca un partido de preparación entre el triangular que el equipo disputa en Italia el 8 de agosto y el Trofeo Joan Gamper del 19 de agosto, frente al Al Ahly egipcio.

Si el partido en Marruecos se cae, el club se quedaría solo con ese trofeo como última prueba antes del arranque liguero.

El Barcelona debuta en Liga el 23 de agosto en Elche, después de que su partido inaugural ante el Athletic fuera aplazado por la participación de varios jugadores en las fases finales del Mundial de 2026.

Reunión de la Junta Directiva del FC Barcelona el pasado miércoles 29 de agosto FC Barcelona

El amistoso en Tánger encajaba, sobre el papel, como el complemento perfecto para llegar en forma a esa cita.

Ese encaje deportivo choca ahora con una realidad mucho más sensible. Cualquier anuncio institucional que vincule al club con Marruecos, en pleno pico de tensión migratoria y con amenazas concretas de repetir el asalto el mismo día del partido, puede leerse como una gestión desafortunada de los tiempos.

Qué puede pasar

Las opciones sobre la mesa son limitadas. El Barcelona puede mantener el partido si la situación en la frontera se estabiliza en los próximos días. Puede también aplazar su decisión hasta última hora, una estrategia que ya viene aplicando.

La tercera vía es la cancelación. Un nuevo asalto masivo, o incluso la simple repetición de escenas similares a las del 30 de julio, dejaría al club en una posición muy difícil de sostener frente a la opinión pública si decidiera jugar igualmente en Tánger.

Ninguna de las partes fuerza por ahora la decisión. El Ittihad de Tánger da el partido por hecho porque le interesa. El Barcelona lo mantiene en el aire porque no puede permitirse un error de comunicación en un contexto tan tenso. El resultado, de momento, es el silencio.