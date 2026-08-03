Infantino se tambalea en su silla de la FIFA: su fracaso potencia una moción de censura y mueve a los candidatos opositores

El hombre que creyó gobernar el fútbol mundial con mano de hierro se asoma hoy al abismo de su propio fracaso. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, atraviesa la crisis de liderazgo más profunda desde que llegó al cargo presentándose como el salvador frente a los escándalos de la vieja guardia.

Hoy, acorralado por decisiones unilaterales, un secretismo insostenible y graves escándalos geopolíticos, su figura genera un rechazo sin precedentes. La sublevación ya no es un simple rumor de pasillos en Zúrich, sino una rebelión abierta orquestada por figuras clave dentro del propio organismo rector.

A menos de que se produzca un giro político inesperado, el mandatario suizo se enfrenta al final de su reinado; un desenlace que no vendría dictado por el reloj natural de las urnas, sino por el hundimiento de su credibilidad y la pérdida de la confianza internacional.

Con la presión ahogando su mandato, Infantino se tambalea, dejando a la intemperie un vacío de poder que los principales actores del tablero futbolístico global ya se preparan para llenar.

Rendir cuentas

La dimisión voluntaria no entra en el manual de supervivencia del dirigente. Quienes conocen las entrañas de la FIFA aseguran que Infantino prefiere aferrarse al cargo hasta las últimas consecuencias, parapetándose detrás de las confederaciones que aún le son leales.

Sin embargo, sus opositores no están dispuestos a sentarse a esperar un paso al lado que probablemente nunca llegará. La estrategia de los rebeldes es clara, metódica y letal: acorralarlo institucionalmente y obligarle a rendir cuentas de forma pública ante el Consejo de la FIFA.

La indignación interna ha estallado por dos vías recientes que han desbordado el vaso de la paciencia en Europa y América del Norte. Primero, el abortado y polémico plan de vender a escondidas el 20 % de una nueva empresa operadora del Mundial al fondo de inversión estadounidense Thrive Capital.

Este movimiento desató la ira inmediata de la UEFA, la Concacaf y gran parte de la Confederación Asiática (AFC), obligando a Infantino a dar marcha atrás en un humillante giro de timón.

Segundo, y no menos grave, la injerencia política: el escándalo desatado por la falta de transparencia y las presuntas presiones diplomáticas que derivaron en decisiones polémicas a nivel deportivo y disciplinario durante el presente ciclo mundialista.

Todo ello ha provocado peticiones formales de auditorías independientes, quejas a nivel olímpico por vulneración de la neutralidad y una condena pública de los organismos continentales.

Ceferin e Infantino, en el palco con Enrique Cerezo en el medio. REUTERS

Ante este panorama, el mecanismo de la moción de censura ha dejado de ser tabú para convertirse en un plan de acción. El Consejo de la FIFA, el principal órgano de toma de decisiones compuesto por 37 miembros (representantes de las seis confederaciones, ocho vicepresidentes y el propio Infantino), es el campo de batalla elegido.

La burocracia de Zúrich dicta que una moción apoyada por el 50 % de los miembros -es decir, apenas 19 votos- es suficiente para forzar una Asamblea General Extraordinaria.

Si el presidente se niega a abrir los cajones, los críticos activarán el botón de pánico: un congreso de emergencia para votar directamente una falta de confianza, algo que también puede detonarse si 43 asociaciones nacionales envían formalmente sus cartas.

Con la UEFA y la Concacaf en pie de guerra, y sumando ambas 14 asientos en el Consejo, a los opositores apenas les faltan un puñado de aliados para consumar el jaque mate definitivo.

La carrera por la sucesión

Ahora, tres nombres emergen con fuerza en las quinielas; tres perfiles radicalmente distintos que representan los verdaderos ejes de poder del fútbol contemporáneo.

El primer gran candidato es Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática (AFC). El jeque bahreiní ya conoce perfectamente lo que es disputar el trono de la FIFA: perdió por un estrecho margen ante el propio Infantino en las elecciones de 2016.

Asia posee en la actualidad un enorme músculo financiero y un peso electoral determinante. No obstante, la candidatura de Salman se enfrenta a un complejo desafío de equilibrio interno.

Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente de la Confederación Asiática (AFC). REUTERS

Para consolidar su ofensiva, necesitaría el respaldo monolítico de su confederación, algo difícil dado que algunos países de inmensa influencia en la región, como Qatar, han emitido recientes comunicados respaldando la continuidad del actual presidente para garantizar la estabilidad institucional.

Precisamente, esa postura qatarí tiene un efecto dominó directo sobre el segundo hombre en discordia: Nasser Al-Khelaifi. El todopoderoso presidente del PSG y líder de la EFC es, indiscutiblemente, la figura más influyente en la sombra del fútbol de élite.

Gestiona intereses televisivos globales y actúa como el gran puente diplomático entre el dinero de Oriente Medio, los grandes clubes y la propia UEFA. Sin embargo, su origen y sus lazos estatales le atan, ineludiblemente, a la posición oficial de Doha.

Nasser Al-Khelaifi, en una rueda de prensa del PSG. REUTERS

Mientras Qatar siga siendo el principal asidero diplomático de Infantino -junto a la lealtad que aún le profesan la Conmebol sudamericana y la CAF africana-, la candidatura directa de Al-Khelaifi queda desactivada, relegándolo al papel de "hacedor de reyes" más que de sucesor directo.

El tercer nombre, y quizá el más estratégico en el corto plazo, es el de Victor Montagliani, el dirigente canadiense que preside la Concacaf.

Montagliani cuenta con el favor de un bloque furioso por los intentos de Infantino de privatizar áreas del torneo a sus espaldas.

La gran incógnita es si el canadiense tiene el apetito político real para salir de su zona de confort continental, someterse a una desgastante guerra electoral e intentar liderar la FIFA, o si preferirá aprovechar su peso para ser el aliado indispensable que garantice los votos de la Concacaf para un candidato de consenso avalado por el frente europeo.

Victor Montagliani, junto a Infantino. REUTERS

La maquinaria ha comenzado a triturar a quien hasta hace poco la pilotaba en solitario. Gianni Infantino, atrapado en una red de decisiones opacas y promesas traicionadas, comprueba ahora que el apoyo masivo del que presumía era tan frágil como las alianzas de conveniencia que lo sostenían.

El fútbol mundial no puede permitirse transitar el camino hacia su mayor torneo envuelto en una guerra civil administrativa, ni con un presidente bajo permanente sospecha de servilismo.

La moción de censura ya no es solo una amenaza teórica guardada en un cajón de los estatutos; es la herramienta afilada que una coalición transcontinental esgrime para forzar el cambio y cerrar, de una vez por todas, el capítulo más tenso en la historia reciente de la FIFA.