El Real Madrid celebra el paso atrás de la FIFA e Infantino: "Se ha protegido al fútbol en un momento decisivo"

El Real Madrid ha roto su silencio institucional sobre la reciente crisis que ha sacudido los cimientos del fútbol mundial.

Tras la decisión de la FIFA y de su presidente, Gianni Infantino, de dar marcha atrás a la polémica propuesta de vender parcialmente los derechos comerciales de sus competiciones a fondos privados, la entidad blanca ha emitido un contundente comunicado en el que aplaude el freno definitivo a esta iniciativa.

En el escrito, el club presidido por Florentino Pérez valora "muy positivamente" la rectificación del máximo organismo del fútbol mundial. Para la cúpula madridista, la cancelación de este proyecto representa "una buena noticia para el fútbol, para sus instituciones y, sobre todo, para los millones de aficionados a nuestro querido deporte".

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 2, 2026

Lejos de mantenerse al margen, el Real Madrid ha querido mostrar su agradecimiento explícito a la UEFA, así como al resto de confederaciones y federaciones que se levantaron en contra de la idea de Infantino. Según reza el texto oficial, la "firmeza y responsabilidad" de todos estos actores internacionales ha sido vital, ya que con su unidad "han protegido al fútbol en un momento decisivo".

El Real Madrid recuerda que los clubes son los verdaderos motores de la industria y la "base sobre la que se construye el fútbol de selecciones y la Copa del Mundo". El texto subraya que son las entidades deportivas quienes asumen la tarea de descubrir, formar y poner a disposición de los combinados nacionales a los jugadores que luego hacen posibles esos grandes escaparates.

En este sentido, la institución merengue defiende que torneos como el Mundial conforman un patrimonio social que pertenece a las naciones y a los aficionados, advirtiendo de que "nunca deben ser tratados como simples activos financieros destinados a ser comercializados en beneficio de unos pocos".

Advertencia

El mensaje del Real Madrid también lanza una dura advertencia de cara al futuro, centrando su crítica en el modelo de negocio que proponía la iniciativa.

La entidad se opone frontalmente a cualquier intento de vender ingresos comerciales futuros si los inversores externos no asumen a cambio ninguno de los costes ni riesgos operativos. Para el club blanco, dado que son los equipos quienes soportan la carga económica, cualquier maniobra de este tipo "resulta inaceptable y no debe volver a plantearse jamás".

Finalmente, el Real Madrid no ha dejado pasar la oportunidad de trazar un paralelismo directo entre la fracasada maniobra de la FIFA y el panorama futbolístico español, lanzando un dardo a LaLiga. El club recuerda que la oposición mostrada a Infantino obedece al "mismo principio que el Real Madrid ha venido defendiendo en el ámbito nacional".

El texto hace referencia directa al acuerdo de la patronal con el fondo CVC, una operación en la que la entidad blanca recuerda que "se opuso y no participó".

El comunicado concluye denunciando que "hipotecar durante medio siglo unos ingresos que corresponden a los clubes" representa un precedente peligrosísimo y un error que "el fútbol no debe repetir, ya sea en nuestro país o en el ámbito internacional".