Endrick, 20 años: "Mi padre me tuvo con 31 y ya no puede jugar conmigo al fútbol o al FIFA; por eso quiero tener un hijo joven"

La madurez precoz de Endrick no se limita únicamente a sus brillantes actuaciones sobre el terreno de juego.

Mucho antes de consolidarse en el fútbol europeo y afrontar la inminente paternidad junto a su esposa Gabriely Miranda, el atacante brasileño reflexionó abiertamente sobre sus aspiraciones personales durante una entrevista concedida al célebre programa Conversa com Bial de la televisión brasileña.

Entonces, el joven prodigio aún militaba en el Palmeiras antes de dar el salto definitivo al Real Madrid. En aquel encuentro televisivo, contando entonces con apenas 17 años, el delantero expuso con total naturalidad su perspectiva sobre la vida afectiva y familiar.

"Quiero ser padre joven, quiero ver a mi hijo crecer y poder hacer cosas conmigo", declaró al argumentar su vehemente deseo de formar un hogar a temprana edad.

Para el futbolista, la brecha generacional vivida con su progenitor resultó totalmente determinante en su modo de pensar: "Mi padre me tuvo con 31 años y hoy ya no puede alcanzarme en el fútbol, no puede jugar un FIFA conmigo. Quiero tener esa afinidad con mi hijo", afirmó con claridad durante la emisión.

En esa misma intervención, el internacional sudamericano rememoró las duras estrecheces de su infancia en Brasilia y la precoz carga que decidió asumir para transformar la realidad de sus seres queridos.

"Sabía que el peso de tener una buena casa, tener comida en la mesa, tener felicidad y una buena escuela estaba en mis manos, así que entraba al campo y me decía: 'tengo que lograrlo por ellos'", recordó sobre sus etapas iniciales en las categorías inferiores.

Endrick, junto a Vinicius en el Mundial. Reuters

Hoy, de regreso al Real Madrid tras su cesión al Olympique de Lyon y en plena cuenta atrás para convertirse en padre, aquellos anhelos juveniles han cobrado plena vigencia en su vida cotidiana.

El propio delantero ratificó la enorme ilusión de esta etapa en declaraciones exclusivas para el medio Placar Entrevista, subrayando la trascendencia de este hito junto a su pareja.

"Realizo un sueño más, el de ser padre. Le agradezco mucho a Dios y a Gabi por todo lo que hemos pasado", manifestó el atacante, destacando la solidez del respaldo afectivo en su entorno.

En esa misma charla, el deportista valoró el impacto de esta transformación personal: "Es muy diferente la mentalidad de un hombre de ahora, de un padre de familia, respecto a la de aquel chiquillo que estaba allí".

Con la mirada firmemente fijada en la nueva temporada y con su futuro en el Madrid en el aire, Endrick compagina la máxima exigencia profesional en la élite europea con la construcción de su propio hogar, cumpliendo con firmeza las metas que trazó desde niño.