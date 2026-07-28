El éxito de Zinedine Zidane lejos del fútbol: una inversión de 5 millones para construir un macrocomplejo deportivo

Zinedine Zidane, en uno de los centros deportivos que tiene repartidos por Francia. Z5 Z5

Zinedine Zidane ha vuelto a demostrar que su visión estratégica trasciende por completo las líneas del terreno de juego. Alejado de los banquillos de élite desde su última etapa como entrenador del Real Madrid, el astro francés ha consolidado una carrera empresarial sumamente exitosa gracias a la diversificación inteligente de sus inversiones.

Su movimiento más ambicioso en el sector corporativo se enfoca directamente en el auge global de los deportes de formato reducido y de raqueta.

El galo ha decidido liderar un megaproyecto en el sur de Francia que promete transformar la oferta de ocio local mediante una fuerte inyección de capital privado, demostrando que su capacidad de liderazgo y olfato comercial se mantienen intactos fuera del fútbol profesional.

El epicentro de esta nueva aventura empresarial se sitúa en la localidad de Toulouges, un municipio estratégico ubicado en los Pirineos Orientales, muy cerca de Perpiñán y de la frontera con España.

A través de la expansión de su marca insignia de complejos deportivos, Z5, el exfutbolista ha proyectado una inversión directa de 5 millones de euros para la construcción de una infraestructura masiva de casi 13.000 metros cuadrados.

Zinedine Zidane en el paddock durante el GP de Mónaco. EFE

El recinto, bautizado oficialmente con el nostálgico nombre de "France 98" en honor a la mítica selección francesa con la que se coronó campeón mundial, busca capitalizar el espectacular crecimiento que experimenta el pádel en toda Europa tras su previa consolidación masiva en el territorio español.

Las características técnicas y la dotación del macrocomplejo reflejan un estándar de alta gama diseñado para atraer a deportistas de todas las edades.

La gran apuesta de "Zizou" se traduce en la instalación de 13 pistas de pádel de última generación, de las cuales ocho serán cubiertas para garantizar la actividad durante todo el año, mientras que las cinco restantes se mantendrán descubiertas.

Además de las canchas de pádel, el proyecto contempla dos campos de fútbol sala, incluyendo una variante indoor, y una llamativa pista de fútbol playa o voleibol.

El centro polideportivo se complementará con una tienda de ropa oficial de Adidas -marca con la que Zidane mantiene un sólido vínculo comercial vitalicio-, y zonas dedicadas a la restauración y recreación familiar.

Este ambicioso desarrollo en Toulouges no es un hecho aislado, sino la expansión ordenada de una red que ya incluye sedes similares en ciudades clave como Marsella, Istres y Turín.

Zidane ha sabido rodearse de aliados estratégicos, colaborando estrechamente con empresas especialistas como All for Padel Courts para dar forma a complejos modernos capaces de facturar mediante alquileres de pistas, escuelas infantiles y eventos corporativos de alto nivel.

Lejos de la presión mediática de los estadios, Zinedine Zidane ha configurado un retiro dorado sumamente activo, donde sus decisiones comerciales continúan facturando éxitos millonarios y redefiniendo el concepto de gestión empresarial deportiva.