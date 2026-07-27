Comunicado de Lionel Scaloni: "Aguantamos baldazos de agua fría de gente que no nos conoce"

Lionel Scaloni rompió su silencio una semana después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial y publicó en Instagram un mensaje de disculpa, agradecimiento y reivindicación del grupo.

El seleccionador pidió valorar el recorrido del equipo y defendió que, más allá del dolor, la Albiceleste dejó una imagen de esfuerzo y compromiso.

En su comunicado, Scaloni explicó que escribía tras una semana "intensa" en la que se mezclaron tristeza, alegría, angustia y calma, y reconoció que le costaba expresarse en redes sociales.

También lamentó no haber podido ofrecer una nueva copa a la afición, aunque insistió en que el grupo mereció el reconocimiento por todo lo que intentó durante el torneo. El técnico cerró el texto con una posdata emotiva: "Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro".

La defensa del grupo

El eje más fuerte del comunicado fue la defensa de sus jugadores, a los que describió como "mis guerreros". Scaloni destacó el esfuerzo, la voluntad y la resistencia del plantel, y subrayó que ese comportamiento fue el verdadero premio de la campaña.

En ese tramo incluyó la frase más contundente del mensaje: "[Tuvimos que] Aguantar baldazos de agua fría de gente que no nos conoce".

La reacción del seleccionador llega justo una semana después de la final perdida ante España, un partido en el que Argentina cayó por 1-0 en la prórroga.

Tras ese encuentro, Scaloni ya había admitido el golpe con dureza, aunque también había elogiado al rival y evitado reproches a sus futbolistas. En la conferencia posterior, emocionado, incluso dejó abierta su continuidad al frente de la selección más allá de diciembre.

El mensaje de Instagram refuerza la línea que Scaloni mostró desde el primer momento: asumir la derrota sin dramatismo y poner el foco en la identidad del grupo.

La publicación también buscó acercarse a la hinchada con un tono íntimo, casi de descargo personal, después de una semana de fuerte exposición pública.

El comunicado deja una idea clara: Scaloni no solo ha querido disculparse, sino también proteger a su vestuario y marcar distancia frente a las críticas externas.

Su mensaje mezcla autocrítica, gratitud y una defensa frontal del grupo, en un momento de fuerte impacto emocional para la selección argentina.