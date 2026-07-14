Un proveedor de LaLiga pagaba a sus trabajadores por testificar en juicios contra la piratería en bares: 100 € por declaración

Un proveedor de LaLiga pagaba 100€ por declaración a sus trabajadores para que fueran a testificar a los juicios contra la piratería en bares.

Según la documentación a la que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, Salesland, la empresa anexa a LaLiga, abonaba esta cantidad a sus empleados para asegurarse de que asistían a las vistas orales a declarar, ya que, de no ser así, "perderían la mayoría de los casos".

Los pagos efectuados se realizaban mediante transferencias bancarias individuales bajo el concepto "pago gastos".

La cantidad se ingresaba con independencia de la distancia recorrida hasta el juzgado, el tiempo invertido en dicho desplazamiento o la duración del juicio, entre otras circunstancias.

Además, si por casualidad los trabajadores asistían a dos señalamientos durante una misma jornada, no se realizaba una transferencia de 200€, sino dos de 100.

Si la declaración del testigo se efectuaba vía telemática, también se abonaban los 100€.

Uno de los comprobantes que recibían los trabajadores de Salesland en concepto de asistencia a los juicios contra los bares pìrata. E. E.

El único requisito que Salesland exigía a sus empleados para pagarles por ir a declarar era la presentación del correspondiente justificante de asistencia a la vista oral.

Fuentes cercanas al caso consultadas por EL ESPAÑOL sostienen que, en la mayoría de los casos, cuando se celebraban estos juicios los verificadores ya no mantenían relación laboral con la sociedad pagadora.

Las campañas de verificación tenían una duración limitada, mientras que los señalamientos podrían celebrarse años después de haberse realizado la inspección al establecimiento hostelero.

Verificadores de LaLiga

El departamento de verificadores de LaLiga tiene como objetivo identificar la emisión ilegal de sus partidos en bares y restaurantes.

Cuando uno de estos trabajadores detectaba durante una inspección la proyección de contenidos por los que el local carecía de licencia se iniciaba un expediente de verificación, que posteriormente serviría de base para ejercer acciones legales.

Estas comprobaciones las realizaba tanto personal contratado por LaLiga como la empresa externa Salesland.

Desarrollaban funciones sustancialmente equivalentes sobre el terreno.

En dichos expedientes registraban la identificación del establecimiento inspeccionado, la fecha y hora de actuación o tomaban una fotografía de la fachada del local, entre otros parámetros.

Este sistema permitió que la organización liderada por Javier Tebas llevase a los tribunales más de 2.000 procedimientos celebrados en distintos juzgados de toda España.

Incorporación de firmas

Los expedientes de verificación necesitaban la firma de los trabajadores que hubieran elaborado dicha inspección.

En el momento que se introducía toda la documentación en la aplicación corporativa de LaLiga, terminaba la función del verificador.

Este ya no intervenía más en la confección del documento final, que posteriormente se utilizaría en los procedimientos judiciales.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL aseguran que los empleados no firmaban manualmente los documentos, sino que la patronal del fútbol la añadía mediante una plantilla donde se recogería la firma manuscrita en una hoja en blanco.

Hace años se solicitó a los verificadores de LaLiga una plantilla donde se recogiera su rúbrica, para que luego esta fuera utilizada.

Guerra contra la piratería

La patronal del fútbol lucha de forma incesante contra la piratería. No es nada nuevo. Y, para ello, han llevado a cabo medidas extremas con tal de conseguir tan codiciado fin.

Desde la creación de una aplicación que, supuestamente, espiaba a los usuarios; pasando por el cese y bloqueo masivo de emisiones, hasta llegar al pago de 50€ a ciudadanos anónimos que les ayudasen a detectar bares piratas.

En primer lugar, LaLiga empleó un sistema mediante el cual utilizaba los micrófonos de los dispositivos móviles bajo el pretexto de, supuestamente, detectar el fraude de emisiones de sus competiciones.

"No se graban conversaciones. Solo son códigos binarios con los que se obtienen los datos suficientes para saber si se están emitiendo partidos en establecimientos de manera ilegal", declaró la patronal del fútbol a EL ESPAÑOL.

El mecanismo para recabar información se basaba en la emisión de sonidos durante unos segundos concretos y que el micrófono recogería, siempre y cuando el usuario del teléfono haya dado su permiso a través de la aplicación de LaLiga.

La entidad que promovió las escuchas de los partidos fue Fluzo, una startup española.

La sociedad se encargaba de gestionar y recopilar los datos que obtiene del micrófono de cada usuario.

Su uso se asemejaba a Shazam, la app de música en la que presionas el teléfono y capta el sonido ambiente para reconocer una canción.

Por otro lado, LaLiga anunció en enero del presente año una recompensa de 50€ para cualquier ciudadano que denunciase a un bar o restaurante que emitiera los partidos de forma ilegal.

Para ello, la patronal del fútbol impulsó el Canal de Denuncias, una herramienta a través de la cual cualquier persona pudiera colaborar de manera anónima en su cruzada contra la piratería

La retribución de los 50€ sería además voluntaria para aquellos que así lo deseen. Para recibirlos, primero la patronal deberá estudiar la denuncia y comprobar que, efectivamente, el fútbol se está emitiendo por unas vías alternativas a las establecidas en ese local.

"La gratificación de 50 euros se concede únicamente en aquellos casos en los que la denuncia resulta efectiva tras el proceso de validación, como parte de una política de agradecimiento regulada y transparente", subrayó LaLiga.

Sumado a lo anterior, LaLiga también ordenó bloqueos masivos a finales del pasado 2024 con el fin de cesar la piratería.

Sin embargo, este barrido de webs no solo censuró páginas que emitían contenidos sin licencia, sino también otras que lo proporcionaban de manera totalmente lícita.

Para frenar el streaming ilegal, la organización presidida por Tebas obtuvo autorización judicial que le permitió bloquear los principales operadores de telecomunicaciones de España, como son Movistar o Vodafone.

Muchas de estas plataformas utilizaban Cloudflare para proteger sus servidores y ocultar su ubicación en tiempo real.

Ante ello, la patronal del fútbol español solicitó el bloqueo de las direcciones IP desde donde se retransmitía contenido.