El éxito de Jules Koundé, 27 años, más allá del fútbol: pasión por la ropa urbana de alta gama y una conexión inesperada con Benzema

Jules Koundé no es solo uno de los defensas más indiscutibles del FC Barcelona y de la selección francesa. A sus 27 años, el zaguero galo ha demostrado que su talento y ambición trascienden los estadios.

Con una visión empresarial clara y un estilo que acapara todas las miradas en cada concentración, Koundé ha construido un lucrativo perfil de negocios enfocado en su gran afición: la moda urbana de alta gama.

Lejos de las inversiones inmobiliarias tradicionales o los fondos de riesgo por los que optan otros deportistas de élite, Koundé apostó por la creatividad. El motor principal de sus negocios fuera del fútbol es su propia firma de ropa, Homies From Paris (HFP). Creada junto a su socio, el reputado diseñador Goba Noel, esta marca se posiciona firmemente en el sector como una propuesta de alta gama, fabricación ética y diseño vanguardista.

Las colecciones de HFP ofrecen prendas oversize, sudaderas exclusivas y accesorios con cortes atrevidos que reflejan a la perfección el estilo estético del defensa culé.

Su constante crecimiento impulsó a la firma a dar el gran salto del comercio puramente digital al mercado físico, inaugurando exitosas pop-up stores (tiendas efímeras) en el centro de París, consolidando así su estatus de culto en la exigente industria textil europea.

La conexión con Karim Benzema

El mayor acierto comercial del internacional francés ha sido utilizar de manera inteligente su amplia red de contactos en la élite deportiva para promocionar Homies From Paris. En este punto destaca una figura determinante: Karim Benzema.

El histórico delantero, conocido mundialmente por su amor al lujo y al estilo urbano, se ha dejado ver en repetidas ocasiones luciendo las exclusivas prendas de HFP. Que un icono como Benzema vista los diseños de Koundé ha disparado el caché, la credibilidad y la demanda de la firma.

Pero Benzema no es el único aliado de peso en esta aventura empresarial. Otras estrellas mundiales, como el madridista Aurélien Tchouaméni, también han apoyado públicamente el proyecto de su compañero de selección. Esta perfecta fusión de moda y fútbol ha permitido a la marca de Koundé alcanzar a un público masivo, maximizando su impacto en las redes sociales.

Además de su rol como fundador en su marca propia, Koundé rentabiliza de manera brillante su imagen personal. Su aura única y diferencial le garantiza lucrativos contratos de patrocinio, siendo una de las figuras centrales de Adidas. Con la firma alemana brilla tanto en el terreno de juego como en su línea de moda de calle, Adidas Originals.

En definitiva, a sus 27 años, Jules Koundé encarna a la perfección la nueva ola del jugador-empresario. Mientras sigue dominando la defensa del FC Barcelona, su excelente instinto para los negocios de ropa urbana de alta gama le asegura un legado y un triunfo rotundo mucho más allá del pitido final.