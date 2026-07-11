El éxito de Romelu Lukaku, 33 años, fuera del fútbol: inversiones en inmuebles de lujo y una conexión con el rapero Jay-Z

Romelu Lukaku es mundialmente conocido por ser uno de los delanteros más potentes y letales del fútbol europeo. Sin embargo, detrás del imponente atleta que domina las áreas rivales, se esconde una mente analítica orientada a los negocios.

A sus 33 años, el goleador belga ha logrado diversificar su fortuna -estimada en más de 100 millones de euros- mediante una estrategia empresarial brillante. La vida de Romelu Lukaku fuera del fútbol está marcada por un portafolio diversificado que incluye inversiones en tecnología, un millonario patrimonio en bienes raíces y una alianza de lo más exclusiva con el magnate de la música, Jay-Z.

Uno de los movimientos más astutos e innovadores en la carrera comercial del delantero ocurrió en 2018. En ese año, Lukaku hizo historia al convertirse en el primer futbolista de la Premier League en firmar con Roc Nation Sports, la prestigiosa agencia de representación e inversiones fundada por el rapero estadounidense Jay-Z.

Lejos de ser una relación convencional entre deportista y agente, el vínculo de Lukaku con la firma adquirió tintes de alta consultoría corporativa. El propio presidente de la división internacional de la agencia, Michael Yormark, desveló que el futbolista belga fue el asesor clave que convenció a la cúpula directiva para dar el salto definitivo al viejo continente.

Lukaku no solo prestó su cotizada imagen, sino que actuó como un socio estratégico esencial para expandir el modelo de negocio de Roc Nation y abrir su gran sede internacional en Londres, consolidando su influencia en los despachos más importantes del deporte global.

El sector de los bienes raíces es el pilar fundamental que asegura el patrimonio de la estrella a largo plazo. Lukaku ha sabido canalizar sus millonarios ingresos hacia un mercado seguro, adquiriendo inmuebles de lujo y propiedades residenciales de alto valor.

Sus inversiones inmobiliarias se concentran estratégicamente en dos de las regiones que más han marcado su vida: Amberes, en su Bélgica natal, y Milán, la capital de la moda italiana donde ha vivido algunas de sus mejores noches mágicas como futbolista profesional.

Por otro lado, el atacante también ha demostrado un gran olfato para detectar empresas tecnológicas con un crecimiento exponencial. Lukaku es uno de los inversores accionistas destacados de Therabody, la marca líder en tecnología de bienestar y creadora de los famosos dispositivos de terapia de percusión Theragun.

En lugar de aceptar un simple contrato de patrocinio tradicional, el belga prefirió inyectar capital directo y convertirse en asesor de la compañía.

Dominando cinco idiomas con total fluidez y con una red de contactos que abarca la élite empresarial mundial, el belga ya prepara el terreno para su retirada. Actualmente, estructura sociedades para irrumpir con fuerza en el sector de la moda y planea lanzar firmas de gestión deportiva.

Romelu Lukaku demuestra que el éxito no termina al salir del campo; con sus inversiones y su alianza con Jay-Z, su imperio no ha hecho más que empezar.