Scaloni, 48 años: "Mi padre y mi madre me han inculcado que nunca hay que bajar los brazos ni ir en contra de nadie"

El fútbol suele medirse en títulos, estadísticas y pizarras tácticas, pero para Lionel Scaloni el verdadero motor del éxito se encuentra en las raíces.

Consolidado como uno de los entrenadores más influyentes a nivel global y con 48 años recién cumplidos, el director técnico de la selección argentina continúa demostrando que la gestión de un grupo humano va mucho más allá de la estrategia deportiva.

Detrás de los campeonatos del mundo, las Copas América y las vueltas olímpicas que marcaron su ciclo, reside una filosofía de vida profundamente arraigada a su crianza en Pujato y a las enseñanzas esenciales de sus padres.

A lo largo de su carrera, el estratega ha dejado en claro que su fortaleza emocional proviene de su núcleo familiar. Su mirada del liderazgo no se nutre de la confrontación ni del ego, sino de la perseverancia silenciosa y el respeto absoluto hacia el entorno.

En una de sus reflexiones más íntimas y recordadas sobre sus orígenes, el técnico desnudó los valores éticos que rigen sus decisiones diarias tanto en el banquillo como fuera de las canchas: "Mi padre y mi madre me han inculcado que nunca hay que bajar los brazos ni ir en contra de nadie".

Scaloni, durante el partido contra Egipto. REUTERS

Esta declaración sintetiza a la perfección el espíritu de la "Scaloneta", un proyecto deportivo que nació bajo el manto de la duda colectiva y que se transformó en un ejemplo de resiliencia mundial.

Para Scaloni, el fútbol es un reflejo de lo aprendido en casa. La primera parte de su premisa expone la cultura del trabajo y la insistencia. Su padre fue quien más confió en su destino, empujándolo a aceptar el desafío de la Albiceleste cuando pocos creían en su capacidad.

Esa resiliencia de no rendirse jamás fue el combustible necesario para reconstruir un plantel golpeado y llevarlo hacia la gloria eterna. Por otro lado, la segunda mitad de su frase, aquella que habla de no ir en contra de nadie, define su templanza.

El nacido en Pujato jamás utilizó el éxito como un arma de revancha para responder a las críticas feroces del inicio de su ciclo. Prefirió el perfil bajo, la empatía y la unión grupal como banderas innegociables.

Hoy, con la sabiduría que otorgan los años y la experiencia en la máxima élite mundial, el seleccionador mantiene los pies sobre la tierra. A pesar de la enorme exposición mediática y las brutales exigencias de la alta competencia, sus prioridades esenciales no han cambiado.

Su mayor desvelo sigue siendo el bienestar de los suyos y honrar los sacrificios que su familia hizo para que él pudiera triunfar. Scaloni entiende que las estrellas en la camiseta son pasajeras, pero que los valores familiares son el único legado verdaderamente inquebrantable.