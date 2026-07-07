El refugio de Thibaut Courtois en una isla: aguas cristalinas y una mansión flotante para desconectar

Thibaut Courtois, indiscutible portero del Real Madrid, ha convertido a Ibiza en su refugio de lujo y total desconexión dentro de España. Este destino es una parada obligatoria que repite cada verano y en donde no escatima en gastos.

El internacional belga elige muchas veces las aguas cristalinas de las maravillosas Pitiusas para poder disfrutar de unos merecidos días de descanso junto a su esposa, Mishel Gerzig, y su círculo más cercano, alejándose por completo de la inmensa presión deportiva y de los focos mediáticos del Bernabéu.

Durante los últimos periodos estivales, se ha podido ver al guardameta navegando por las costas de Ibiza y Formentera a bordo de un espectacular superyate modelo Mangusta 108 llamado "Belisa", una auténtica mansión flotante minuciosamente diseñada para proporcionar el máximo placer.

Esta exclusiva embarcación, que cuenta con una capacidad para albergar a doce personas distribuidas cómodamente en cinco cabinas, está pensada detalladamente para ofrecer el mayor confort. En su estructura destacan las amplias zonas exteriores destinadas a tomar el sol, un lujoso salón interior equipado con televisión, aire acondicionado, conexión wifi y todo tipo de juguetes acuáticos.

El dato que más suele llamar la atención a los aficionados es el elevadísimo precio de este exclusivo capricho náutico: el alquiler diario del Mangusta 108 Belisa ronda la nada desdeñable cifra de dieciséis mil euros. Courtois y Mishel han sido fotografiados en múltiples ocasiones a bordo de este majestuoso yate mientras disfrutan del mar balear.

En dichas imágenes siempre comparten momentos de gran complicidad y absoluto relax, confirmando que Ibiza es definitivamente su destino favorito cuando buscan unas envidiables vacaciones de lujo en España.

La pareja aprovecha sus preciados días en las islas Baleares para desconectar: refrescantes baños en alta mar, largas sesiones de sol sobre la cubierta y exclusivas rutas en barco por los rincones más escondidos de las Pitiusas.

Mishel Gerzig, influyente modelo con cientos de miles de seguidores, ha compartido imágenes de estas idílicas escapadas, mostrando a la perfección el ambiente verdaderamente distendido y sumamente familiar que se vive a bordo tras un año cargado de innumerables compromisos. De este modo, Ibiza se consolida como su gran oasis mediterráneo, situándose al nivel de otros destinos de lujo frecuentados por grandes estrellas mundiales del deporte y del cine.

Para comprender mejor el nivel de esta embarcación, cabe destacar que el mismo yate Belisa ha sido utilizado por figuras tan famosas como el mismísimo Leonardo DiCaprio. Esto ofrece una idea clarísima del altísimo nivel de exclusividad que caracteriza al barco elegido por el madridista. Estas lujosas vacaciones encajan perfectamente con la tendencia de los futbolistas de élite que siempre buscan garantizar su privacidad y confort, manteniéndose lejos de la multitud turística.

Las imágenes difundidas muestran innegablemente a un jugador completamente relajado, sonriente y muy pendiente de su familia. Para el experimentado guardameta belga, el verano balear se ha convertido indiscutiblemente en el momento perfecto para recargar pilas antes de afrontar otra exigente temporada deportiva con el Real Madrid, consolidando así su destino vacacional más icónico.