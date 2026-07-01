Javier Aguirre, seleccionador de México: "Mi madre vivió con 7 años el bombardeo de Guernica. Mi casa era 100% cultura vasca"

Javier Aguirre, en rueda de prensa con la selección de México. Reuters

Javier Aguirre, actual entrenador de la selección mexicana, es mundialmente reconocido por su carácter franco, su liderazgo inquebrantable y su dilatada trayectoria en los banquillos.

Detrás de esta imponente figura deportiva se esconde una profunda historia familiar marcada por el exilio, el sufrimiento de la guerra y un tremendo arraigo a las raíces europeas.

Estos elementos forjaron su férrea identidad desde su niñez, transcurrida en las calles de la colonia Lindavista de la capital mexicana.

Los padres del estratega tomaron la dolorosa decisión de abandonar España huyendo de un panorama desolador y de una posguerra plagada de carencias. Su madre, quien más tarde lograría convertirse en pianista profesional, sobrevivió a uno de los episodios más trágicos del conflicto bélico español

Durante una íntima entrevista concedida al canal de YouTube Letras Libres, el seleccionador mexicano detalló esta sobrecogedora vivencia: "Mi madre estuvo en el bombardeo de Guernica estuvo con 7 añitos ahí. Nunca habló de eso, salvo de la posguerra".

Complementando este relato, en una charla para El Canal de Javier Alarcón, rememoró cómo su madre tuvo que esconderse en refugios junto a animales para protegerse de los bombardeos.

Su figura paterna también sufrió de manera directa los severos estragos de la violencia. Se trataba de un hombre sumamente trabajador que, al llegar a América, priorizó fervientemente la educación, inculcando a sus hijos la obligación innegociable de obtener diplomas universitarios, valorándolos por encima de cualquier fama deportiva.

Javier Aguirre da instrucciones a Santiago Giménez durante un partido de México en el Mundial. Reuters

En el mencionado espacio de Letras Libres, Aguirre describió la nula oportunidad académica de su progenitor debido al reclutamiento militar: "Mi padre era un hombre campesino, que lo agarraron con 17 años en la guerra. Le dieron un fusil y no estudió nada más".

A pesar de nacer, criarse y jugar en territorio azteca, el entorno hogareño conservó celosamente sus tradiciones originarias, creando una atmósfera que contrastaba fuertemente con el barrio exterior.

Dialogando en el mismo programa, el entrenador confesó cómo la dieta y el idioma demostraban sus costumbres: "Hasta los 15-16 años en casa comíamos pan, tomábamos un poquito de vino... No había chile, no había tortillas, no había refrescos. Era cultura vasca 100%. A mí me hablaron en eusquera desde que tengo recuerdo".

Esta valiosa herencia de supervivencia y genuino esfuerzo cimentó la auténtica personalidad de un líder indiscutible. Acompañado incondicionalmente por su esposa, el seleccionador ha logrado canalizar aquellos valores ancestrales hacia el deporte, recordando siempre las lecciones de quienes lo perdieron todo al cruzar el océano.