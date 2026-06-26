El Sevilla comunica que Joaquín Caparrós sufre cáncer de colón: "Ya se encuentra sometido al pertinente tratamiento médico"

El Sevilla ha comunicado que Joaquín Caparrós, actual presidente de honor de la entidad, sufre un cáncer de colón y se encuentra en tratamiento. El utrerano fue diagnosticado hace ya unos años de una leucemia crónica, que no le impidió seguir trabajando en los banquillos.

El Sevilla ha informado mediante un comunicado de que Joaquín Caparrós cuenta en estos momentos con el apoyo de sus familiares, amigos y de todo el sevillismo.

Asimismo, el club ha querido mostrar su respaldo al técnico utrerano durante este proceso y transmitirle sus mejores deseos para una pronta recuperación.

El Sevilla FC desea mostrar su máximo cariño y apoyo a @JoaquinCaparros, diagnosticado de cáncer de colon.



¡Nunca te rindas, Joaquín! 💪 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 26, 2026

“Nunca te rindas, Joaquín”, ha expresado el Sevilla FC en su mensaje de apoyo a su presidente de honor, una figura muy querida por la afición sevillista y estrechamente vinculada a la historia reciente del club.

El comunicado del Sevilla El Sevilla FC desea transmitir su máximo apoyo y cariño a nuestro Presidente de Honor, Joaquín Caparrós, quien ha sido diagnosticado de cáncer de colon. El querido ex entrenador sevillista, que cuenta con todo el apoyo de sus familiares, amigos y del sevillismo en general, ya se encuentra sometido al pertinente tratamiento médico.

Un mito del banquillo

Con 240 partidos, Joaquín Caparrós es el entrenador que más encuentros ha dirigido en la historia del club. Una auténtica leyenda de la entidad de Nervión.

Su idilio con el banquillo hispalense se divide en tres actos. El más largo y trascendental fue su primera etapa (2000-2005). Caparrós tomó las riendas de un equipo hundido en la profunda crisis de la Segunda División y, en su primer año, conquistó el campeonato y devolvió al Sevilla a la élite.

No se conformó con estabilizar al club. Dio un paso más, porque logró clasificarlo de nuevo para competiciones europeas y apostó ciegamente por una cantera de la que emergieron mitos como Reyes, Navas, Sergio Ramos o Antonio Puerta, sentando las bases de la inminente época dorada.

Caparrós fue un recurso recurrente además en épocas de apuro. Su segunda etapa en 2018 llegó como un rescate de urgencia en el tramo final de la temporada y logró asegurar la clasificación europea. Un año más tarde, en su tercera etapa, volvió a apagar los fuegos institucionales como técnico interino, estabilizando a la plantilla antes de dar un paso hacia la dirección deportiva.

Aunque no alzó los grandes títulos continentales que llegarían poco después, su labor fue reconocida en 2019 con el Banquillo de Oro.

Eso sí, no sólo ocupó el banquillo del Sevilla. Durante su carrera deportiva también dirigió a equipos de la talla del Recreativo de Huelva, Villarreal, Deportivo, Athletic Club, Mallorca o Levante.