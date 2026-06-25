El refugio de Oyarzabal en una localidad de 14.000 habitantes: catedral románica y actividades al aire libre

El delantero de la Real Sociedad tiene como costumbre desconectar en este enclave pirenaico.

En pleno Mundial de 2026, mientras Mikel Oyarzabal se ha instalado en el primer plano de la selección española a base de goles y asistencias, su refugio sigue estando lejos de los focos, en una ciudad de poco más de 14.000 habitantes a los pies del Pirineo.

Desde Jaca, capital de la Jacetania y puerta de entrada a la montaña aragonesa, el delantero de la Real Sociedad ha construido un espacio propio donde desconectar del ruido que hoy le rodea en estadios, platós y tertulias.

Jaca es mucho más que un simple lugar de vacaciones en su agenda. Allí tiene su segunda residencia familiar y allí pasa buena parte de los veranos, mezclado entre turistas y vecinos, con una rutina que poco tiene que ver con la vida del delantero que firma dobletes con la Selección y se lleva premios al mejor jugador del partido.

En el Pirineo encuentra algo que en Donostia le resulta cada vez más difícil: cierto anonimato, la posibilidad de sentarse en una terraza, pasear por el casco antiguo o perderse en una ruta de senderismo sin que cada paso se convierta en una escena.

La ciudad en sí ayuda a esa sensación de refugio. Jaca combina la escala de un municipio pequeño con la historia de una capital estratégica: una catedral románica que figura entre las más antiguas de España, una ciudadela de planta pentagonal que recuerda su pasado militar y un casco histórico lleno de plazas, soportales y bares donde la vida se mueve sin prisas.

Mikel Oyarzabal, presionado por dos rivales. Reuters

En invierno se llena de esquiadores que suben y bajan del valle, en verano de familias que buscan el frescor de la montaña, y en medio de todo eso, Oyarzabal puede pasar casi inadvertido con una gorra y unas chanclas.

El entorno natural es otro factor clave. A pocos minutos del centro, el valle del Aragón ofrece rutas de senderismo de distintos niveles, pistas para BTT, paredes para escalada y opciones para deportes de aventura, desde el rafting hasta el barranquismo.

En la propia ciudad, el pabellón de hielo y las instalaciones deportivas refuerzan un ecosistema perfecto para un futbolista que, incluso en vacaciones, necesita moverse, entrenar y mantener sensaciones.

No es difícil imaginarle cambiando las luces del Mundial por una mañana de montaña y una tarde de paseo bajo la silueta de la Peña Oroel, esa montaña que domina el paisaje jacetano.

Mientras en Estados Unidos se discute si su rendimiento le coloca ya entre los grandes nombres del torneo, Jaca sigue siendo el recordatorio de que detrás del "9" de España hay un chico que se refugia en una ciudad de 14.000 habitantes, una catedral románica y un puñado de planes al aire libre.

Allí donde su nombre importa bastante menos que en las alineaciones y mucho más como una cara conocida que vuelve cada verano.