Canales y su regreso al Racing de Santander 16 años después: el primer refuerzo en la vuelta a Primera de los cántabros

El romanticismo todavía tiene un espacio reservado en el fútbol moderno, y el Racing de Santander acaba de firmar una de esas páginas que se recordarán durante décadas con el anuncio oficial del regreso de Sergio Canales.

El talentoso centrocampista santanderino vuelve a cruzar las puertas de su casa 16 años después de emprender un viaje que lo llevó a la élite del fútbol mundial. Formado paso a paso en las Instalaciones Nando Yosu, el jugador de la capital cántabra, nacido el 16 de febrero de 1991, regresa no como una promesa, sino como un futbolista consagrado y un ejemplo viviente de superación.

Su debut con el primer equipo verdiblanco se produjo con apenas 17 años, el 18 de septiembre de 2008, en un recordado partido de la Copa de la UEFA ante el FC Honka en Los Campos de Sport. En aquella primera etapa disputó 39 encuentros, anotando siete goles y repartiendo seis asistencias antes de llamar la atención de los grandes de Europa.

Ha llegado la hora de que vuelva a casa. pic.twitter.com/RlWCohvEMy — Real Racing Club (@realracingclub) June 22, 2026

En 2010 fue traspasado al Real Madrid, iniciando una prolija carrera en el fútbol español que también le llevó a defender las camisetas del Valencia CF, la Real Sociedad y el Real Betis. Fue en el club verdiblanco sevillano donde alcanzó su madurez futbolística, convirtiéndose en el gran referente del equipo y levantando la Copa del Rey, un título que ya había conquistado previamente en su etapa madridista.

Su carrera internacional también ha sido brillante: tras ganar tres Europeos y un Mundial con las categorías inferiores de la selección española (desde la sub-17 a la sub-20), llegó a disputar 11 partidos con la Selección Absoluta.

En 2023, decidió emprender una aventura internacional al incorporarse al Monterrey de México, club en el que militó durante las últimas tres campañas, demostrando que su fútbol y su visión de juego seguían intactos al otro lado del Atlántico.

Líder de un sueño

El regreso de Canales se oficializa en el momento más oportuno, justo cuando el Racing de Santander necesita figuras de máxima experiencia para afrontar con plenas garantías su esperado retorno a la Primera División.

Lo que el racinguismo llevaba anhelando durante años es hoy una realidad con un contrato que vincula al futbolista con la entidad cántabra hasta el 30 de junio de 2028. El centrocampista del barrio de Valdenoja llega para aportar un bagaje extraordinario en una competición que conoce a la perfección.

A lo largo de su carrera en la máxima categoría del fútbol español, acumula 384 partidos oficiales, en los que ha anotado medio centenar de goles y ha repartido cerca de 40 asistencias. A esta imponente tarjeta de presentación en España se suman más de 40 encuentros en competiciones europeas, 48 eliminatorias de la Copa del Rey y casi un centenar de partidos en la liga mexicana.

Sergio Canales, durante su etapa en el Racing. EFE

Más allá de los fríos números, el valor diferencial de Canales radica en su carácter y en una capacidad de resiliencia fuera de lo común. Su trayectoria profesional y personal ha estado marcada por una lucha sin cuartel contra las lesiones, habiéndose recuperado hasta en tres ocasiones de la rotura del ligamento cruzado anterior, dos veces en su rodilla derecha y una en la izquierda.

Lejos de amedrentarse ante la adversidad, el centrocampista cántabro siempre ha regresado con más fuerza, transformando cada obstáculo en una lección de madurez. Ahora, el Racing se asegura no solo una pieza de indudable calidad técnica para su centro del campo, sino también un espejo en el que se mirará toda la plantilla y un faro para guiar al club en los estadios más exigentes del país.

Sergio Canales vuelve al club de su vida en plenitud, listo para cerrar el círculo y liderar el ilusionante proyecto verdiblanco en la élite.