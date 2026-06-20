Beñat San José: "Tanto tiempo lejos de casa ha sido duro para mi familia, me toca bastante y no merecían tanto sacrificio"

El Rayo Vallecano ya tiene al líder de su nuevo proyecto. El club franjirrojo ha hecho oficial la contratación de Beñat San José como nuevo entrenador del primer equipo, encomendándole el timón de la nave vallecana en esta nueva etapa. A sus 46 años, el técnico donostiarra asume el reto con la ilusión intacta y el bagaje de quien ha tenido que dar la vuelta al mundo para consagrarse en la élite.

La historia de San José en los banquillos está lejos de ser convencional. Tras formarse en las categorías inferiores de la Real Sociedad, emprendió una carrera de auténtico trotamundos que le ha llevado a dirigir en Arabia Saudí, Chile, Bolivia, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica y México. Este interminable viaje por ligas tan dispares forjó su carácter competitivo y su pizarra táctica, pero también le exigió un altísimo peaje personal.

El éxito en Sudamérica y Oriente Medio se construyó a base de soledad y kilómetros de distancia respecto a su San Sebastián natal.

Durante su exitosa etapa en el fútbol chileno, San José se sinceró en una entrevista con el diario La Cuarta, donde mostró la cara más amarga de ser un entrenador internacional.

"No estoy casado, pero tengo mí pareja, la familia, mis sobrinos y todo mí entorno que uno quiere tanto. Es muy duro para ellos. En lo personal es un tema que me toca bastante, porque prácticamente he estado cuatro o cinco años solo y yo siento que todo el esfuerzo, todo el sacrificio, lo merecen los clubes que me han contratado, quienes han creído en mí", contaba en 2018.

La distancia prolongada hizo mella en un técnico profundamente arraigado a sus raíces. En aquella misma charla con el medio andino, no ocultó el dolor que le producían las ausencias en los momentos vitales de su entorno.

"Quizás mí familia no merecía tanto sacrificio que he hecho, porque he estado alejado por temas profesionales. He perdido muchos días, muchos meses, muchas Navidades, muchos crecimientos de mis sobrinos, de todo. Uno llega después de tiempo a la casa, como me pasó en esta Navidad, uno lo nota y es muy duro".

El complejo salto a Europa

Pese a los títulos y el reconocimiento al otro lado del charco, el sueño de consolidarse en el fútbol europeo siempre requiere de paciencia y preparación. El propio Beñat reflexionaba tiempo atrás sobre la magnitud de ese desafío y su amor por su equipo de toda la vida:

"Para ir a Europa tienes que estar muy preparado y en un grupo top de entrenadores. La Real Sociedad es mi casa, mi cuna, es mi hogar, es mi ciudad, es donde mí abuelo de pequeño me llevaba a ver los partidos. Conozco a todo el mundo, he estado de jugador, de entrenador y siempre estaré dispuesto a aportar al club, pero soy consciente que dar el salto a Europa es muy complejo".

Hoy, ese salto complejo no solo es una realidad, sino que se materializa en uno de los banquillos más pasionales de España. El Rayo Vallecano confía en la madurez y la experiencia internacional de un Beñat San José que, tras perderse muchas Navidades, por fin podrá vivir el fútbol al máximo nivel mucho más cerca de los suyos.