Partho Dutta, arquitecto: "El Estadio Azteca es un inmueble de 60 años y el reto del Mundial 2026 era lograr modernizarlo"

El Mundial 2026 ha marcado un punto de inflexión en la historia de la arquitectura deportiva. A diferencia de ediciones anteriores, donde el éxito se medía en la construcción de recintos faraónicos desde cero, el torneo de Norteamérica ha apostado por la sustentabilidad y la reutilización.

En el centro de esta revolución arquitectónica se encuentra una de las catedrales del fútbol mundial: el Coloso de Santa Úrsula. Partho Dutta, socio y diseñador principal de la reconocida firma Populous, resumió a la perfección la magnitud de este desafío: "El Estadio Azteca es un inmueble de 60 años y el reto del Mundial 2026 era lograr modernizarlo".

El Estadio Azteca no es un edificio cualquiera; es un monumento vivo. Inaugurado en 1966 bajo la visión del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, este recinto es el único que se prepara para albergar su tercera Copa del Mundo.

Por su césped desfilaron figuras inmortales como Pelé y Diego Armando Maradona, consagrándose en 1970 y 1986. Para Dutta y su equipo, intervenir un espacio con un legado tan inmenso implicaba un respeto absoluto. La misión no consistía en derribar para imponer modernidad, sino en entender la mística de su diseño original, con su gradería elíptica, para proyectarlo hacia el siglo XXI.

Modernizar un gigante de seis décadas requirió lo que los expertos definen como una "cirugía de precisión". Los estándares de la FIFA hoy son implacables en términos de tecnología, seguridad y confort. El proyecto de renovación abordó modificaciones críticas en las entrañas del estadio.

Imagen del Estadio Azteca. REUTERS

Esto incluyó la reconfiguración de zonas de hospitalidad y palcos VIP, la optimización de flujos de evacuación para cumplir normativas internacionales y la instalación de sistemas de iluminación y conectividad digital de última generación. Todo se logró sin alterar su fachada histórica ni la visibilidad inigualable de su tribuna, manteniendo intacta su famosa acústica.

Esta visión se alinea perfectamente con la nueva filosofía de infraestructura para eventos globales. Al decidir no construir un estadio nuevo en la Ciudad de México, se evitó el altísimo costo financiero y ecológico de edificar un recinto para un torneo corto.

La firma Populous demostró que la verdadera innovación radica en extender la vida útil de los edificios, transformándolos en infraestructuras sostenibles que no dejen deudas ni se conviertan en "elefantes blancos" para la urbe.

Las palabras de Partho Dutta encapsulan el triunfo de la arquitectura moderna responsable. El Estadio Azteca llegará al esperado Mundial de 2026 demostrando que la historia y la vanguardia tecnológica pueden coexistir armónicamente. Más que una simple remodelación, es el renacimiento total del templo mayor del fútbol mundial, que está listo para escribir su tercer gran capítulo frente a los ojos del planeta entero.