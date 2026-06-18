Cristiano Ronaldo: "Era muy flaco, no tenía músculo, así que a los 11 años tomé una decisión: iba a trabajar mucho más duro"

Cristiano Ronaldo es sinónimo de éxito, esfuerzo y ambición. Sin embargo, detrás de su impresionante carrera existe una historia de sacrificio que comenzó mucho antes de alcanzar la élite del fútbol mundial.

El delantero portugués recordó una de las decisiones más importantes de su vida. Una elección que tomó cuando apenas tenía 11 años y que, según él mismo reconoce, cambió para siempre su futuro.

"Era muy flaco. No tenía músculo", explicó Cristiano al recordar sus primeros años como futbolista. Aunque destacaba por su calidad con el balón, sentía que necesitaba mejorar físicamente para competir con los mejores.

Aquella preocupación le llevó a plantearse un reto personal. No quería conformarse con el talento natural que tenía. Estaba convencido de que podía llegar más lejos si trabajaba más duro que los demás.

Fue entonces cuando tomó una decisión que todavía recuerda con claridad. Se comprometió a entrenar más, a esforzarse más y a dedicar cada día a mejorar aquellos aspectos que consideraba una debilidad.

Cristiano Ronaldo, durante una celebración con Al-Nassr Reuters

Según contó el propio jugador, comenzó a realizar trabajo adicional incluso cuando sus compañeros ya habían terminado sus entrenamientos. Su objetivo era ganar fuerza, velocidad y resistencia para convertirse en un futbolista más completo.

Los cambios empezaron a notarse con el paso del tiempo. Su cuerpo se desarrolló y su rendimiento mejoró. Aquella disciplina temprana se convirtió en una de las bases de la carrera que posteriormente construiría.

La historia cobra aún más valor si se tiene en cuenta el contexto de su infancia. Cristiano creció en Madeira, donde pasaba gran parte de su tiempo jugando al fútbol en las calles.

Su familia no atravesaba una situación económica sencilla. El fútbol era mucho más que una afición para él. Era una ilusión que alimentaba cada día con trabajo y una enorme determinación.

A una edad muy temprana tuvo que abandonar su hogar para ingresar en la cantera del Sporting de Portugal. La marcha a Lisboa supuso un desafío emocional importante para un niño de apenas 12 años.

Lejos de su familia y de sus amigos, tuvo que adaptarse a una nueva vida. Fueron momentos difíciles, pero también decisivos para fortalecer su carácter y su mentalidad competitiva.

Cristiano Ronaldo durante un partido con Portugal. Europa Press

Aquella exigencia personal que nació a los 11 años nunca desapareció. Con el paso de las temporadas se convirtió en una de las características más reconocibles del futbolista portugués.

Los éxitos llegaron después. Títulos, récords, premios individuales y una trayectoria que le situó entre los mejores jugadores de todos los tiempos. Pero todo comenzó mucho antes de la fama.

La confesión de Cristiano permite entender mejor el origen de su grandeza. Antes de ser una estrella mundial, fue un niño que identificó sus limitaciones y decidió enfrentarse a ellas con esfuerzo.