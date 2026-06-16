El éxito de Marc Cucurella fuera del fútbol: un proyecto educativo con un capital social inicial de 3.000 euros

Marc Cucurella es noticia mundial por su flamante fichaje por el Real Madrid. El club de Chamartín ha oficializado la incorporación del internacional español para blindar su banda izquierda.

Sin embargo, la visión estratégica del lateral izquierdo va mucho más allá de los terrenos de juego. Coincidiendo con su madurez profesional, el futbolista catalán ha decidido diversificar sus ingresos e iniciar su andadura en el mundo empresarial.

Para lograrlo, fundó la sociedad Campus Marc Cucurella S.L., un proyecto que demuestra que el éxito corporativo no siempre requiere de inversiones financieras multimillonarias desde el primer día.

La empresa se constituyó legalmente con un capital social inicial de 3.000 euros, el mínimo requerido por la legislación española para fundar una Sociedad Limitada. Esta cifra puede llamar la atención para un deportista de élite que acaba de protagonizar uno de los movimientos del mercado hacia el Santiago Bernabéu.

No obstante, responde a una planificación financiera muy inteligente. En lugar de arriesgar grandes sumas de dinero en sectores desconocidos, Cucurella ha utilizado este capital inicial como el cascarón legal para dar vida a un modelo de negocio basado en la optimización de recursos y en la explotación de su propia marca personal.

Marc Cucurella, durante un partido con el Chelsea. EFE

La principal vía de actividad de la empresa es su propuesta formativa y pedagógica orientada a los jóvenes. El célebre campus de fútbol, que celebra sus estancias residenciales en la localidad barcelonesa de Seva, destaca por una metodología diferenciada y de altísimo nivel técnico.

El programa combina de manera orgánica el entrenamiento de alto rendimiento con la inmersión lingüística en inglés, empleando monitores nativos. Además, el proyecto apuesta firmemente por la digitalización.

Los alumnos entrenan monitorizados con tecnología GPS de la firma OLIVER, lo que les permite analizar métricas físicas idénticas a las que utiliza el propio Cucurella en la élite.

Por otro lado, la sociedad cuenta con un importante respaldo estatutario que la faculta para la compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles. Esta doble finalidad permite que la empresa actúe también como el vehículo financiero del jugador para canalizar sus futuras inversiones inmobiliarias.

De este modo, los beneficios generados por el éxito de sus actividades educativas pueden reinvertirse en activos tangibles bajo una estructura empresarial optimizada fiscalmente.

En conclusión, el nuevo jugador del Real Madrid ha diseñado un modelo de negocio ejemplar. Su proyecto demuestra que, con una base legal mínima de 3.000 euros, es posible levantar una empresa sólida y coherente si se cuenta con una identidad potente, herramientas tecnológicas de vanguardia y una visión clara para el futuro post-deporte.