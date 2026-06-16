El éxito de Adrián González (38) fuera del fútbol: su cadena de restauración factura 7 millones de euros

Durante años, Adrián González fue un habitual de los estadios españoles, defendiendo las camisetas del Real Madrid, Getafe y Rayo Vallecano -entre otros equipos-. Ahora, ya retirado de los terrenos de juego, ha iniciado una carrera en los banquillos al tiempo que desarrolla con éxito su faceta empresarial.

A sus 37 años, el hijo del legendario Míchel ha sabido trasladar la disciplina y la mentalidad competitiva del fútbol al mundo de los negocios. El resultado es una empresa capaz de facturar más de siete millones de euros al año gracias a una idea tan sencilla y reconocible como la tortilla española.

"Empezó como una reunión entre cuatro amigos. De repente uno de ellos, que estaba un poco loco, decidió tirar adelante. Nosotros le apoyamos… y ahí empezó La Martinuca", recuerda entre risas en el podcast Los Fulanos.

Lo que surgió como un experimento en plena transición hacia su retirada deportiva ha terminado convirtiéndose en una de las cadenas de restauración más reconocidas de la nueva hostelería madrileña.

La empresa nació hace apenas cuatro años, con una sola cocina en Plaza Castilla. "Empezamos con una 'dark kitchen', algo muy pequeño. No imaginábamos que crecería tan rápido", explica.

Adrián González, miembro del staff técnico de Míchel en el Al-Qadsiah.

Hoy La Martinuca cuenta con ocho locales físicos -en Madrid, Barcelona y Málaga- y está preparando la apertura de otros cinco o seis puntos en distintos lugares de España. "Esto ya va prácticamente solo", admite.

En total, el grupo cuenta con alrededor de 70 empleados y una estructura organizativa que incluye departamentos y un consejo de gestión. Además, el madrileño sigue vinculado a las decisiones estratégicas: "sigo asistiendo a los consejos, opinamos y participamos en muchas cosas", asegura.

Sin embargo, reconoce que el éxito de la marca tiene un nombre propio: el de su socio y amigo Víctor Naranjo, CEO de la compañía. "Creo que si al final algo ha funcionado tan bien es gracias a cómo ha gestionado todo Víctor desde el principio".

El secreto, según el exjugador, está en dos pilares: producto y personas. "Se ha invertido muchísimo en el grupo humano. Era algo en lo que al principio era más reticente, pero se ha demostrado que fue una decisión acertadísima. Eso ha marcado la diferencia".

Gracias a esa apuesta, La Martinuca no solo ha consolidado un modelo de negocio que combina la venta directa en locales con la distribución a domicilio, sino que ha alcanzado una facturación cercana a los 7 millones de euros al año.

Para Adrián González, ese logro tiene un valor especial: "Cuando miro atrás y veo todo lo que hemos hecho en solo cuatro años, me doy cuenta de que realmente es un proyecto del que estar orgulloso".

Pero el exjugador no se detiene en la hostelería. Su otro gran proyecto le devuelve, simbólicamente, al terreno de juego: La Ferroviaria, uno de los clubes más antiguos de Madrid, fundado en 1916.

"Lo compré junto a un amigo porque era el equipo donde jugaba mi abuelo. Él fue un enfermo del fútbol y nunca pudo ser profesional. Es un homenaje hacia él".

El club, vinculado históricamente a los empleados de Renfe, atravesaba una etapa delicada: sin campo propio, sin apenas recursos y con una estructura mínima.

"Era un equipo que pertenecía a los ferroviarios, llegó a estar en lo que sería hoy Segunda o Segunda B, pero se fue diluyendo. Queríamos recuperarlo, darle identidad y crear algo diferente".

De futbolista a empresario

Adrián González demuestra que el fútbol puede ser una escuela de negocios. La gestión del esfuerzo, el trabajo en equipo y la visión estratégica del campo parecen haber encontrado en él un nuevo terreno de juego.

"Al final, cuando eres futbolista aprendes a convivir con la presión, a tomar decisiones y a confiar en tu gente. Todo eso sirve también para emprender", reflexiona.

Mientras sus excompañeros se preparan para entrenar o comentar partidos, él se divide entre las reuniones de La Martinuca y los proyectos de La Ferroviaria.

Adrián González, durante un partido con el Málaga.

"Hay días que paso del consejo de la empresa al vestuario del club. Y me gusta, porque sigo vinculado al fútbol, pero también construyendo algo que puede tener futuro".

El exjugador no olvida su pasado, pero celebra su presente con entusiasmo realista. "Cuando dejé el fútbol, pensaba que me costaría más adaptarme, pero me di cuenta de que lo importante es tener ilusión y rodearte de gente buena", concluye el madrileño.