El Real Madrid hace oficial el fichaje de Marc Cucurella para las seis próximas temporadas

El Real Madrid ha hecho oficial la llegada de Marc Cucurella. El lateral español aterriza en el conjunto blanco procedente del Chelsea a cambio de 55 millones más 5 en variables y con un contrato hasta 2032.

Un golpe sobre la mesa del Real Madrid que ha cerrado esta operación relámpago para hacerse con los servicios de uno de los mejores laterales del mundo. Pretendido por Barça y Atlético de Madrid, Cucurella vestirá de blanco durante las próximas seis temporadas.

Cucurella llega para dar un salto de nivel a una posición que no ha tenido dueño en las últimas temporadas. Las constantes lesiones de Mendy obligaron a incorporar el verano pasado a Carreras y ahora es el catalán quien se suma a la terna.

Esto deja a cuatro hombres para un puesto por lo que la salida de Fran García parece ahora más clara que nunca. Mourinho está teniendo mucho peso en los fichajes y el de Cucurella es una petición expresa suya.

El defensor se convierte así en el cuarto fichaje de la próxima temporada para el Real Madrid. Si bien todavía no son oficiales, Konaté, Dumfries y Bernardo Silva también defenderán la camiseta del Madrid.

Una idea clara

El fichaje de Cucurella supone una mejora clara en la calidad defensiva del Real Madrid. Un lateral aguerrido, ganador de duelos y con una capacidad de reacción élite. Además, sus buenas cualidades a nivel ofensivo le convierten en una pieza que puede ser clave en el esquema de Mourinho.

La hoja de ruta del técnico portugués parece clara: crear un equipo que sea más difícil de atravesar, recupere el balón más rápido y luego libere a sus atacantes en la transición.

Jugadores como Dumfries, Konaté y Cucurella, dejan claro el énfasis claro en el atletismo, la seguridad defensiva, la velocidad de recuperación y la capacidad de ganar duelos. Así construyó Mourinho el 'equipo de los récords' y pretende seguir con la misma hoja de ruta en su segunda etapa.

Cucurella es un fichaje de rendimiento inmediato. A sus 27 años, es un futbolista totalmente consagrado en la élite y su experiencia en La Liga supone un añadido. Canterano del Barça, se marchó al Eibar en busca de oportunidades y posteriormente fichó por el Getafe antes de dar el salto a la Premier League.

Cucurella, durante un partido contra el Real Madrid con el Eíbar. EFE

Aterrizó en el Brighton a cambio de 18 millones en 2021 y una temporada después lo fichó el Chelsea por 65 millones. Allí, su crecimiento ha sido imparable hasta convertirse en uno de los mejores laterales izquierdos del mundo y en una pieza clave para la selección española.