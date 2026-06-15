Álex Baena: "Me marché de Roquetas con 11 años. Tener que volver a salir me hizo revivir los fantasmas del pasado"

Detrás de los focos de la élite del fútbol mundial se esconden historias de profundo sacrificio humano. El talento diferencial de Álex Baena, asentado como una de las figuras más brillantes de la selección española, no surgió de la noche a la mañana.

Su éxito actual es el resultado de un durísimo proceso de desarraigo que comenzó cuando apenas era un niño de 11 años, una etapa marcada por la distancia, el dolor de la separación familiar y las dudas sobre su propio futuro profesional.

El futbolista almeriense rememoró este impacto psicológico en una profunda y sincera entrevista concedida al medio Relevo en enero de 2023.

En aquella conversación, al analizar los desafíos que implica cambiar de aires en el fútbol profesional, el mediapunta recordó el miedo reprimido de su infancia con una confesión demoledora: "Me marché de Roquetas con 11 años. Tener que volver a salir me hizo revivir los fantasmas del pasado".

Con estas palabras, Baena desnudó la cara oculta del éxito deportivo: el trauma de un niño que tuvo que madurar a la fuerza lejos de su hogar. Dejar atrás Roquetas de Mar para ingresar en la residencia de la cantera del Villarreal CF supuso un choque emocional sísmico para él y para su entorno cercano.

Álex Baena, durante un partido. EFE

El propio jugador ha relatado en diversas ocasiones el desgarrador viaje en coche junto a su madre, Sara Rodríguez, en el que ambos lloraban en silencio conscientes del cambio radical que afrontaban. La adaptación a la disciplina de un club profesional a una edad tan temprana trajo consigo una constante sensación de soledad.

El refugio del joven Baena eran las llamadas telefónicas cotidianas a su madre -a la que llegaba a telefonear más de diez veces al día- buscando un anclaje emocional que aliviara la nostalgia. Esa vulnerabilidad y el miedo crónico a salir de la zona de confort que construyó en Villarreal se reactivaron años después con su cesión al Girona.

Aunque deportivamente aquella etapa resultó crucial para su despegue profesional, el proceso reactivó de golpe la ansiedad reprimida de su niñez. Aquellos "fantasmas del pasado" representaban el temor a revivir el dolor de la soledad absoluta fuera del entorno que ya consideraba su segunda casa.

Hoy en día, el futbolista andaluz ha demostrado que aquellos traumas infantiles no frenaron su progresión, sino que forjaron el fuerte carácter competitivo que exhibe en los terrenos de juego.

La historia de Álex Baena sirve como un recordatorio indispensable de que, detrás de los contratos millonarios y los títulos internacionales, existen personas que pagaron el altísimo peaje de sacrificar su infancia por un sueño.