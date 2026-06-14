El Real Madrid llega a un acuerdo con el Chelsea para el fichaje de Cucurella

Marc Cucurella es uno de los elegidos por el Real Madrid. El club blanco ha llegado a un acuerdo con el Chelsea, propietario del lateral izquierdo, para que el futbolista recale en el conjunto blanco la temporada que viene.

Tal y como ha podido conocer EL ESPAÑOL, hay acuerdo entre ambas partes y uno de los grandes baluartes de la selección española pondrá rumbo al Santiago Bernabéu una vez que finalice el Mundial.

Se trata de un golpe de efecto brutal por parte de Florentino Pérez después de ganar las elecciones hace apenas unos días. Cucurella se encontraba en la órbita de clubes como el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, pero ha sido el Real Madrid el que ha ganado la partida y quien disfrutará del defensor a partir del próximo curso.

Marc Cucurella y Lamine Yamal, durante el Chelsea - FC Barcelona EFE

La noticia llega apenas un día antes de que la Selección debute en el Mundial 2026 ante Cabo Verde. Cucurella será titular en el equipo de Luis de la Fuente y, tal y como sucedió en la pasada Eurocopa, es probable que su figura se revalorice tras el campeonato.

Cucurella cuenta con contrato en vigor con el Chelsea hasta 2029, por lo que el Real Madrid deberá abonar un traspaso al conjunto londinense. El acuerdo es total y la operación se hará oficial en las próximas fechas.

Mucha competencia

Marc Cucurella llegará a sus 27 años todavía con muchas temporadas de fútbol por delante y sobre todo con una gran competencia en el lateral izquierdo.

Hay cierta saturación en esta posición en la actual plantilla del Real Madrid, por lo que la llegada del catalán quizás podría hacer que hubiera novedades en cuanto a salidas.

Mendy, Carreras y Fran García son los tres laterales izquierdos del plantel. Los tres han tenido minutos a lo largo de la temporada tanto con Xabi Alonso como con Arbeloa, pero lo cierto es que ninguno de ellos se ha hecho con el puesto de manera fija ni han transmitido toda la confianza necesaria.

Cucurella llegará, por lo tanto, como un refuerzo contrastado y de garantías después de cuatro temporadas brillando en la Premier con el Chelsea y de haberse afianzado como titular indiscutible en la Selección con Luis de la Fuente.

El cuarto fichaje

El Real Madrid sigue agitando su planificación deportiva de cara a la temporada que viene. Desde que Florentino Pérez ganó las elecciones hace apenas unos días, el trabajo en los despachos es constante y no se detiene para conformar una plantilla ambiciosa que vuelva a conseguir títulos.

Así, ya están apalabrados -aunque no oficializados todavía- los fichajes de Bernardo Silva, Dumfries y Konaté. El Real Madrid sigue reforzándose en diferentes líneas con el visto bueno de José Mourinho, que pidió poderes para poder ser parte activa de la confección de la plantilla.

Cucurella, formado en la cantera del Barça, ya jugó en Primera División con el Eibar y el Getafe. En el verano de 2021 se marchó a Inglaterra rumbo al Brighton, mientras que al año siguiente el Chelsea desembolsó más de 60 millones de euros por el lateral.