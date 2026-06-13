El éxito de Marcelo fuera del fútbol: una compra de 3,7 millones de euros, una barbería y empresario inmobiliario

El lateral brasileño Marcelo Vieira, que colgó sus botas en 2024 tras jugar en el Fluminense y después de 16 años en el Real Madrid, ha consolidado con éxito su imperio empresarial mucho antes de abandonar el fútbol activo. Su carrera como empresario demuestra que su "yo atleta" y su "yo hombre de negocios" han funcionado en paralelo. Ahora se encuentra viendo el Mundial de fútbol en persona.

La apuesta más importante de Marcelo es su holding Group Doze (también llamado DOCE), creado para gestionar e invertir en clubes de fútbol. Su primera gran operación fue en 2017, cuando fundó el Azuriz Futebol Clube en el estado brasileño de Paraná, equipo que compite en el Campeonato Paranaense y se ha convertido en referencia para la formación de jóvenes talentos.

En 2023, Marcelo dio el salto a Europa con la adquisición del CD Mafra, equipo de segunda división portuguesa. Su objetivo es usar este club como "vitrina europea" para exportar jugadores formados en Azuriz.

El grupo también mantiene participaciones en el Tofrense, en Portugal, y en el América de Natal (Brasil), siendo ya el tercer equipo portugués que adquiere.

Sector inmobiliario en Madrid

En la capital española, Marcelo es propietario de dos sociedades inmobiliarias como administrador único: Belluly y Borsen Trade, ambas con sede en la calle Francisco Silvela, dedicada a promoción inmobiliaria.

Su operación más destacada fue la compra en 2023 de un edificio de siete plantas en el exclusivo barrio de El Viso (plaza de la República Argentina 7) por 3,7 millones de euros, propiedad que anteriormente había sido adquirida por 2,3 millones en 2016.

En su ciudad natal, Río de Janeiro, Marcelo abrió su primera barbería en marzo de 2022, situada "en el corazón de Río". El establecimiento, que estrenó personalmente, muestra su interés por el sector del bienestar y la imagen personal.

Marcelo declaró en 2025: "He estado 16 años en el Madrid, tengo un club de fútbol en Brasil, inversiones, inmuebles… Ahora mismo, podría vivir sin preocupaciones". Con 38 años, su cartera de negocios diversificada le permite mantener ingresos de forma sostenible sin depender exclusivamente del fútbol.