Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid para las próximas tres temporadas

El Real Madrid ha anunciado este jueves el regreso de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu. El entrenador se incorporará el próximo 13 de julio, mismo día que dará comienzo la pretemporada del conjunto blanco.

El técnico portugués firma hasta junio de 2029 y se convierte en el primer gran movimiento del sexto mandato consecutivo de Florentino Pérez, reelegido presidente este pasado domingo por el 65% de los socios en las primeras elecciones celebradas en el club desde 2006.

El anuncio llega cuatro días después de que Florentino celebrase su victoria frente al empresario energético Enrique Riquelme en Valdebebas, poniendo fin a una inédita contienda electoral que el propio presidente había convocado en mayo al adelantar los comicios tres años antes de lo previsto.

Desde ese mismo momento, la figura de Mourinho sobrevolaba la campaña: el 3 de junio, la candidatura de Florentino difundió en redes sociales un vídeo del entrenador con la camiseta del Real Madrid, confirmando de facto el acuerdo y dinamitando el debate electoral.

El precio del regreso

Traer de vuelta al 'Special One' no ha salido barato. El Real Madrid abonará 15 millones de euros al Benfica como cláusula de rescisión del contrato que Mourinho firmó con el club lisboeta en septiembre de 2025 hasta 2027.

La cifra es más del doble de los siete millones que habría costado la operación durante los diez días posteriores al final de la temporada portuguesa; el retraso provocado por el proceso electoral disparó el precio.

El papel del agente Jorge Mendes ha resultado determinante para desbloquear las negociaciones y fijar las condiciones definitivas.

Todos los términos del acuerdo fueron pactados verbalmente antes de que concluyera la temporada, con un contrato que el propio club amplió posteriormente hasta 2029, un año más de lo inicialmente acordado.

Arbeloa y Mourinho dialogan durante el Benfica - Real Madrid de Champions League EFE

Mourinho tomará el relevo de Álvaro Arbeloa, que concluyó una etapa marcada por los malos resultados: el exlateral registró un 31,6% de derrotas en sus primeros partidos al frente del equipo, el peor porcentaje entre los entrenadores del primer equipo en los últimos años.

El contexto que hereda Mourinho es el de un Real Madrid sacudido por la crisis. La temporada 2025/26 estuvo plagada de luchas internas en el vestuario y una preocupante irregularidad en los resultados.

El equipo blanco perdió el título de La Liga frente a un Barcelona que renovó su hegemonía doméstica, y la eliminación en la Champions League completó un curso decepcionante que aceleró la salida de Arbeloa y precipitó la búsqueda de un perfil de entrenador con autoridad y experiencia probada.

Una cuenta pendiente

Mourinho conoce perfectamente el Bernabéu. Entre 2010 y 2013 dirigió al Real Madrid durante tres temporadas, conquistando tres títulos: La Liga 2011/12 -con un histórico récord de 100 puntos-, la Copa del Rey de 2011 ante el Barcelona en Mestalla, y la Supercopa de España de 2012.

Sin embargo, quedó la espina clavada de la Champions League, en la que el equipo alcanzó tres semifinales consecutivas sin poder llegar a la final.

Ahora regresa con esa deuda pendiente y con plenas garantías de poder ejecutar su proyecto. El club le ha concedido autoridad real sobre la planificación deportiva, incluyendo influencia en fichajes y ventas. Una exigencia que Mourinho ya había dejado clara cuando se preguntó por su posible vuelta:

"Depende de la oferta, de lo que esperen de mí. No hablamos de más o menos euros, sino de lo que esperan de mí, de si estoy en condiciones de cumplir con lo que proponen y con el perfil de trabajo que plantean".

Cuarto entrenador en un año

El portugués de 63 años se convierte en el cuarto técnico del primer equipo blanco en apenas doce meses, tras Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y el propio Arbeloa. Un dato que ilustra la magnitud de la crisis institucional que arrastra el club desde la marcha del italiano.

Mourinho llega con el aura de quien ya rescató al Madrid en 2010 de la aplastante hegemonía del Barcelona de Guardiola, y con la convicción de que, a sus 63 años y después de pasar por Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe y Benfica, todavía tiene algo que demostrar en la casa que le vio brillar.