La vida de Michael Olise fuera del fútbol: identidad de 4 países, no tiene patrocinador de botas y es un loco del ajedrez

La vida de Michael Olise fuera del césped encaja poco con el molde del futbolista globalizado a golpe de marca. Es una biografía hecha de cuatro banderas, decisiones contra el mercado y aficiones tranquilas que explican parte de su rareza en un vestuario de élite.

Nacido en el oeste de Londres, en barrios como White City y Hayes, Olise creció en un entorno típico de la periferia obrera de la capital, con mucho fútbol de parque y una fuerte presencia de familias migrantes.

Su árbol genealógico abre un mapa que va mucho más allá de Inglaterra: padre nigeriano nacido en Ghana y madre de origen franco-argelino.

Cuando le preguntan por su nacionalidad, él mismo responde que se siente de cuatro países -Francia, Argelia, Nigeria e Inglaterra- y que lo vive como una suerte de patrimonio personal, no como un dilema.

Ese cruce de raíces africanas y europeas encaja bien con la Francia que hoy representa, pero también con el chico que se movía por Londres con naturalidad entre idiomas y culturas.

Su relación con el negocio del fútbol es igual de singular. En plena era de contratos multimillonarios de equipación, Olise ha decidido no firmar con ninguna marca de botas. Juega habitualmente con modelos de Nike, sí, pero por elección propia y sin acuerdo comercial.

Eso le permite cambiar de modelo y de color casi a capricho, coordinar las botas con la camiseta del día y, de paso, tirar de modelos antiguos o de coleccionista que la mayoría de jugadores ya ha abandonado, como unas Hypervenom Phantom III descatalogadas.

Michael Olise celebra con el Bayern Múnich. Reuters

Lo que para otros sería un activo de marketing, en su caso es un terreno que prefiere mantener al margen: ni cláusulas, ni campañas, ni anuncios.

En lugar de exponerse, Olise se refugia en aficiones que refuerzan su imagen de futbolista cerebral. Una de las más repetidas es su pasión por el ajedrez, juego que asoma cada vez que se habla de su forma de entender el fútbol.

Entrenadores y analistas describen a un jugador que procesa partidos como si moviera piezas: mide riesgos, anticipa el siguiente movimiento y parece más pendiente del tablero global que de la jugada aislada.

Esa obsesión por leer el juego le acompaña desde adolescente, cuando alternaba vídeos, partidas y entrenamientos mientras trataba de rehacerse tras haber sido descartado por academias como Chelsea o Manchester City.

Su forma de relacionarse con el entorno sigue la misma lógica de contención. En Instagram apenas sigue a unas pocas decenas de cuentas y solo un compañero del Bayern, Jamal Musiala, aparece en esa lista.

Exentrenadores recuerdan que, en Reading, madrugaba de tal manera para no llegar tarde que muchas mañanas se quedaba dormido en el coche del aparcamiento, varias horas antes del entrenamiento.

Es el contraste perfecto: un extremo que mueve millones en el mercado y multiplica asistencias, pero que fuera del foco se reparte entre cuatro identidades nacionales, un tablero de ajedrez y un par de botas elegidas por color, no por contrato.