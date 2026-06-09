El optimismo de Pepe Reina con España de cara al Mundial: "Esta generación produce una expectativa muy grande"

Faltan pocos días para que empiece el Mundial y este año, Dazn cuenta con los derechos de todos los partidos que se van a jugar y que se podrán ver en su plataforma.

El pasado miércoles la empresa organizó un acto donde explicó todos los recursos que va a destinar a la cobertura del torneo y uno de los fichajes fue Pepe Reina.

El exportero de España, retirado hace a penas un año, será una de las voces que acompañará a la Selección durante el Mundial.

El nuevo analista de televisión se mostró muy ilusionado con esta nueva etapa profesional que arranca de inmediato. Reina confesó a los medios presentes, entre ellos EL ESPAÑOL, que le apetece mucho sumarse a un proyecto que definió como "fresco, natural, digital y, sobre todo, moderno".

En ese mismo acto, el futbolista comentó cómo veía a la Selección: "Esta generación, de verdad, genera una expectativa muy grande".

Pepe Reina, durante un partido. Europa Press

Además, quiso disipar las dudas que pueden producirse por ser el primer Mundial de muchos de los jugadores de España: "Están acostumbrados a competir a este nivel, creo que van a soportar la presión perfectamente".

Y no sólo eso sino que quitó hierro al asunto al ser preguntado por la gestión de los egos dentro del vestuario. Específicamente, se le cuestionó si un suplente molesto podía llegar a dinamitar la armonía del grupo.

Reina se mostró tajante: "La lista está hecha a conciencia para eso, no vamos a tener ese problema".

Por otro lado, uno de los temas que más debate genera entre los aficionados es la portería, no quiso dar desvelar su favorito para ocupar la portería pero sí opinó sobre cuál cree que será la decisión de Luis de la Fuente: "Creo que va a dar continuidad a Unai Simón, es lo que me ha dejado ver el míster por sus declaraciones y su forma de ver las cosas".

Pepe Reina. DAZN

El madrileño alabó el altísimo nivel de los tres profesionales elegidos para defender la portería de la Roja: Cualquiera que elija es un porterazo". También quiso ensalzar el rendimiento de aquellos guardametas de nivel internacional que finalmente se terminaron quedando fuera de la lista.

El papel de favorita

El español reconoció que España tiene muchas posibilidades de conseguir levantar el título: "Partimos como una de las grandes favoritas, pero lo llevamos haciendo varios torneos".

Analizó la presión histórica que conlleva llegar como una de las selecciones punteras: "La España del 2010 rompió esa barrera y ahora siempre está entre las favoritas".

Y es que pese a la presión que tenía la Selección en 2010, los jugadores consiguieron imponerse y colocaron la primera estrella en la equipación de España. Algo que quieren repetir los 26 convocados en este Mundial.

El Mundial de 2010

Con respecto al histórico Mundial conquistado en Sudáfrica 2010, Pepe Reina se emocionó al recordar la noche de Johannesburgo. Lo primero que le viene a la mente de aquella mítica gesta es lo que produjo a la población: "Hicimos felices a muchísima gente".

El guardameta guarda un recuerdo imborrable del regreso a España y de la celebración por las calles de Madrid. "A mí no se me va a olvidar nunca cuando miraba por la ventanilla del autobús y no veía ni una motita de carretera".

Pepe Reina con la copa del Mundo.

El futbolista remarcó la enorme diversidad que había entre la gente que festejaba el título en las calles: "Había familias desde abuelos hasta nietos, y todos estaban con una sonrisa en la cara".

Para Reina, lograr que toda la sociedad aparcara sus problemas cotidianos justifica plenamente una carrera deportiva. "El poder hacer que un país se olvidara de todo, solo por eso merece la pena ser futbolista".