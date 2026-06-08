La vida de Christian Eriksen fuera del fútbol: es inversor y accionista de un fondo valorado en 50 millones de euros

Cuando se habla de Christian Eriksen, el relato suele detenerse en su talento como mediapunta y en el dramático paro cardíaco que sufrió durante la Eurocopa de 2020.

Sin embargo, lejos del foco mediático que rodea a su carrera deportiva, el danés ha ido construyendo un perfil menos visible pero cada vez más relevante: el de inversor en la industria del deporte.

Eriksen forma parte del grupo de más de 70 deportistas de élite que han apostado por Apex, una gestora con sede en Portugal especializada en deporte, medios y entretenimiento.

A través de esta firma participa en el Elite Performance Fund, un vehículo de inversión valorado en unos 50 millones de euros que busca oportunidades en compañías ligadas al alto rendimiento y a la tecnología aplicada al deporte.

El fondo se ha convertido en una forma de capitalizar la experiencia y los ingresos de los atletas, canalizándolos hacia negocios que conocen de primera mano.

El modelo es sencillo en apariencia: los deportistas aportan capital y la gestora se encarga de identificar proyectos con potencial, negociar participaciones y diversificar riesgos.

En el caso de Apex, el foco está en empresas que operan en el cruce entre deporte, datos, contenido y tecnología, un terreno donde la credibilidad y la red de contactos de figuras como Eriksen son un valor añadido.

Eriksen, durante un partido con la selección de Dinamarca. Europa Press

Más que un coleccionista de restaurantes o de franquicias, el danés encaja en el perfil de inversor que prefiere estructuras profesionales y discreción.

El fondo en el que participa ha tomado posiciones en proyectos como TMRW Sports, la iniciativa impulsada por Tiger Woods y Rory McIlroy que experimenta con nuevos formatos audiovisuales para el golf, o en compañías tecnológicas como Playsight y ScorePlay, vinculadas a la analítica de vídeo y a la gestión de activos digitales deportivos.

Son apuestas que hablan de un interés claro por el deporte entendido como industria global, donde el conocimiento del vestuario se traduce en decisiones de inversión. Este rol de Eriksen como accionista de un fondo de 50 millones de euros contrasta con la narrativa habitual que le rodea.

Mientras otros futbolistas han construido marcas personales visibles, líneas de ropa o cadenas de negocios con su nombre, el danés se ha mantenido en un segundo plano, delegando la gestión de una parte de su patrimonio en profesionales.

Su apuesta por un vehículo colectivo refleja una tendencia creciente: la de jugadores que, en lugar de improvisar como empresarios, se organizan en torno a plataformas comunes para entrar en la mesa grande del negocio del deporte.

Así, la vida de Christian Eriksen lejos del césped no se entiende tanto a través de escaparates y fotos promocionales, sino desde los despachos donde se decide el futuro económico del deporte que le dio fama.