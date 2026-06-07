Elecciones Real Madrid 2026, hoy en directo | Florentino Pérez gana con más del 65% de los votos, según los sondeos

⚽ Las elecciones a Presidencia y Junta Directiva del Real Madrid

Los socios del Real Madrid estaban llamados a las urnas este domingo 7 de junio para elegir al presidente y a la nueva Junta Directiva del club blanco.

La votación se ha celebrado en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, donde se instalaron las mesas electorales y tanto Florentino Pérez como Enrique Riquelme ejercieron su derecho al voto.

👀 ¿A qué hora se conocerán los resultados oficiales?

El escrutinio definitivo y la posterior proclamación del ganador se harán públicos durante la noche después del cierre de urnas a las 20:00 horas.

Debido al proceso de verificación de votos y a la infraestructura logística desplegada, los primeros datos oficiales fiables se esperan entre las 21:00 y las 22:00 horas a través de los canales de comunicación del club.

Florentino Pérez vota en las elecciones a la presidencia del Real Madrid entre el cariño de los socios

Las urnas esperan al socio del Madrid: la certeza del legado de Florentino Pérez ante las dudas con las promesas de Riquelme