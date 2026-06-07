Elecciones Real Madrid 2026, hoy en directo | Florentino Pérez gana con más del 65% de los votos, según los sondeos
Tras la apertura de las urnas a las 09:00 en Valdebebas, las mesas electorales cerraron las actas a las 20:00.
Actualmente se está llevando a cabo el recuento de votos y se espera que los resultados se conozcan esta misma noche.
Según los sondeos, el ganador sería Florentino Pérez con más del 65% de los votos, convirtiéndole en presidente del Real Madrid hasta 2030.
⚽ Las elecciones a Presidencia y Junta Directiva del Real Madrid
Los socios del Real Madrid estaban llamados a las urnas este domingo 7 de junio para elegir al presidente y a la nueva Junta Directiva del club blanco.
La votación se ha celebrado en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, donde se instalaron las mesas electorales y tanto Florentino Pérez como Enrique Riquelme ejercieron su derecho al voto.
👀 ¿A qué hora se conocerán los resultados oficiales?
El escrutinio definitivo y la posterior proclamación del ganador se harán públicos durante la noche después del cierre de urnas a las 20:00 horas.
Debido al proceso de verificación de votos y a la infraestructura logística desplegada, los primeros datos oficiales fiables se esperan entre las 21:00 y las 22:00 horas a través de los canales de comunicación del club.
Florentino Pérez vota en las elecciones a la presidencia del Real Madrid entre el cariño de los socios
Las urnas esperan al socio del Madrid: la certeza del legado de Florentino Pérez ante las dudas con las promesas de Riquelme
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid | Riquelme habla tras cerrarse las urnas
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Elecciones Real Madrid | Florentino Pérez hablará tras saberse los resultados
Florentino Pérez hablará en el Meliá Castilla, mismo sitio donde hizo la presentación de su candidatura para esta campaña, para analizar los resultados de las votaciones. Se espera que acudan multitud de socios.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid 2026 | Falta el voto por correo
Todos lo sondeos que se han realizado son a pie de urna por lo que no se ha tenido en cuenta el voto correo. Lo mismo pasa con la participación, que se espera que sea un récord.
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Elecciones Real Madrid | Los sondeos dan como vencedor a Florentino Pérez
Los sondeos a pie de urna dan como ganador con más de un 65% de los votos a Florentino Pérez, que continuaría siendo presidente del Real Madrid hasta 2030.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid 2026 | Se cierran las urnas
Se cierran las urnas en Valdebebas y empieza el recuento de los votos para saber quién será el próximo presidente del Real Madrid. Los resultados finales se prevén en torno a las 22/22:30.
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Elecciones Real Madrid 2026 | Sigue llegando la gente
A falta de tan solo 15 minutos para que cierren las urnas siguen llegando socios a Valdebebas para votar.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid | Queda sólo 1 hora
Queda solo 1 hora para que se cierren las urnas y empiecen a contar los votos para saber quién será el próximo presidente del Real Madrid.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid | Camino a una participación histórica
El récord de participación en unas elecciones del Real Madrid es de 33.116. Un dato obtenido en el 2000 pero se espera que en esta ocasión haya más votantes.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid | Quedan menos de 2 horas
Quedan menos de 2 horas para que se cierren las urnas en Valdebebas y empiece el recuento. Aún puede pasar cualquier cosa y hay que recordar que también hay que contabilizar el voto por correo.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid | Butragueño en Valdebebas para votar
Emilio Butragueño ha acudido a Valdebebas para ejercer su voto. Algunos socios han aprovechado para acercarse a él y poder conversar con el exfutbolista y ahora director de relaciones institucionales del club blanco.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid | Ya han votado 23.593 socios
A las 17:00 ya han votado 23.593, un 31,37% de todos los socios. Las urnas cierran a las 20:00 así que queda mucho tiempo para que más socios se acerquen a Valdebebas a votar.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid | Riquelme llega al autocine
El candidato a la presidencia del Real Madrid estará en el autocine de Madrid esperando a los resultados de las votaciones. Ya ahí ha querido hablar con los medios: "Es un gran día independientemente del resultado".
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid | Quedan más de tres horas
Pasadas las 16:30 de este domingo, los socios del Real Madrid que aún no hayan votado tienen para hacerlo hasta las 20:00 horas. Después se iniciará el recuento, que durará, por lo menos, hasta las 22:00.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid | Ha descendido ligeramente ahora la participación
Está previsto que a lo largo de la tarde el Real Madrid publique un segundo parte oficial, por lo que se espera la próxima actualización de los datos de participación en torno a las 17:00 horas.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid | Florentino apela al sentimiento madridista
La candidatura del actual presidente ha publicado un vídeo cargado de emoción para reforzar el apoyo de los socios de cara a la votación. El lema principal: "Va por ti, Real Madrid".
Va por ti, @RealMadrid #MuchaHistoriaPorHacer… pic.twitter.com/ftrn1VTyqE— Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 7, 2026
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid | Mayor participación
En comparación con las últimas elecciones celebradas en julio de 2006, la participación ha aumentado. A las 14:00 horas de aquella jornada habían ejercido su derecho al voto 7.492 socios, una cifra que representaba el 11,29% de un censo compuesto por 66.377 miembros.
En esta ocasión, a la misma hora, ya han votado 12.651 socios, lo que supone el 16,82% de un censo que alcanza los 75.214 integrantes.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid | Los fichajes de Florentino
Florentino Pérez llega tras haber anunciado fichajes para la próxima temporada si finalmente sale reelegido. Sus incorporaciones serían el central Konaté, el lateral Dumfries y José Mourinho para el banquillo. Además, prometió que hará el martes una oferta de 150 millones de euros por una estrella de la Champions League.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid | La batalla por la presidencia
Estas elecciones a la presidencia del Real Madrid, con Florentino Pérez como candidato a la reelección y Enrique Riquelme como aspirante a sucederle, son las cuartas en 31 años con más de un candidato y las terceras en las que concurre el primero desde que ganó las de 2000.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid | Una participación del 16,82%
La Junta Electoral del Real Madrid ha comunicado que, a las 13.00 horas, han votado un total de 12.651 socios. Este dato representa un 16,82% de participación.
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Elecciones a la presidencia del Real Madrid | El madridismo se vuelca
La visita del Papa León XIV, las dificultades en la circulación por la capital, las altas temperaturas de estos días y la enorme cantidad de eventos que se producen en la capital, como el concierto de Bad Bunny, no han impedido que miles de socios acudan a las urnas.