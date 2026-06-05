Toni Kroos se desmarca de la candidatura de Enrique Riquelme en las elecciones del Real Madrid

Saltó la sorpresa en la madrugada de este viernes cuando Juanma Castaño informó en El Partidazo de COPE que la candidatura de Enrique Riquelme estaba intentando cerrar la incorporación de Toni Kroos. Nada más lejos de la realidad.

Así lo ha hecho saber el alemán a través de su cuenta de X -antiguo Twitter-. El exfutbolista rompió su silencio, aunque lo hizo sin palabras.

En sus redes sociales publicó tres emojis de la misma carita: la de Pinocho, ese personaje de madera cuya nariz crece cada vez que miente. Tres veces el mismo gesto, sin texto, sin explicación adicional.

De este modo, Kroos negó cualquier vínculo con Riquelme mediante un mensaje tan breve como contundente. No recurrió a comunicados oficiales: tres simples iconos fueron suficientes para zanjar la cuestión y fijar su postura de manera inequívoca.

Lo que queda claro es que el alemán no quiere que su nombre aparezca en ninguna candidatura sin su consentimiento. Para quienes aspiraban a utilizar su figura como argumento electoral, la respuesta fue clara y difícilmente susceptible de otra lectura.

Al germano no le ha sentado muy bien la información que salió del presentador del programa radiofónico, que explicaba que Toni Kroos es uno de los objetivos más ambiciosos que tiene por delante Enrique Riquelme antes de que llegue el domingo, fecha en la que los socios del Real Madrid irán a votar.

El alicantino tiene confirmados a Raúl González Blanco, Fernando Ruiz Hierro, Iker Casillas y Vicente del Bosque, pero lo que está claro es que la leyenda alemana del Real Madrid no será el siguiente en unirse a su lista.

Su adiós al Bernabéu fue de esos que se guardan en la memoria sin esfuerzo, una despedida que emocionó a quienes la vivieron y que dejó claro el vínculo que construyó con el club a lo largo de los años.

El alemán se mantiene fuera del plano

Kroos pertenece a esa categoría de jugadores que trascienden lo deportivo, y precisamente por eso su nombre aparece en cualquier conversación seria sobre el futuro del Real Madrid.

No obstante, el protagonista de esta historia se ha mantenido en silencio. No ha tomado partido, no ha hecho declaraciones públicas, no ha aparecido junto a ningún candidato.

Como los socios y aficionados del Real Madrid, el alemán también aguarda paciente a que llegue el domingo y una vez que se cierren las urnas esperar a conocer el resultado de los comicios.