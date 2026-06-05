Ilia Topuria, 29 años: "Mi hijo quiere ser peleador y que le anime en sus combates. Le digo: 'Si quieres eso, te haré el mejor'"

Ilia Topuria ha abierto en alguna ocasión su corazón para revelar los episodios más dolorosos que marcaron su difícil niñez.

Durante una profunda y emotiva entrevista en 2024, concedida al programa de televisión 'El Hormiguero', el deportista relató cómo sobrevivir en una zona de intenso conflicto forjó de manera irreversible su inquebrantable carácter.

Su vida experimentó un giro drástico en la infancia cuando sus padres emigraron a España buscando un futuro mejor, dejándolo en su país natal bajo el cuidado de sus hermanas.

Sobre este desapego familiar y el posterior estallido bélico, el peleador confesó: "Es super complicado, la verdad, para cualquier niño de 8 años. Sus héroes son sus padres, y a mí me costaba en aquel entonces entender el motivo por el que mis padres no nos tenían que dejar".

"Aunque hoy en día agradezco la decisión que tomaron, era complicado. Luego encima en 2008 empezó la guerra en Georgia contra Rusia, momentos super difíciles que te obligan a madurar antes del tiempo".

Y siguió: "Cuando miro atrás, agradezco a Dios por todas las experiencias que me dio, por todos los aprendizajes, porque formaron a la persona que soy hoy en día". Aquel conflicto armado sumió a su entorno más cercano en la absoluta miseria y el terror

Al evocar aquellos traumáticos instantes, compartió un testimonio estremecedor sobre su realidad cotidiana: "Tengo recuerdos bastante difíciles, porque donde miraras habían muertos. A la gente le mataban a su padre, a su primo, a su tío. Todo el mundo estaba en la desgracia".

Los hermanos Topuria en una sesión de fotos de la UFC. UFC

"No había comida, no había agua, tenías que dormir en el sótano, que ni siquiera podías enchufar la luz, porque si no te tiraban bombas. Es muy fácil contarlo ahora pero cuando lo vives, y te asomas por la ventana y ves tanques pasando por la calle, no hay supermercados, no hay nada, hay miedo. Es el verdadero miedo", explicó.

El peligro de perder la vida era constante dentro de su propia casa: "En cualquier momento te podían matar. Entraban en las casas y mataban. torturaban a la gente. Imagínate con lo que un niño puede fantasear". Esta temprana exposición a la tragedia cambió radicalmente su perspectiva profesional y personal.

Mientras muchos atletas sienten pavor antes de pelear, él lo considera un entorno completamente seguro: "Por eso me me cuesta tan poquito lidiar con el miedo de entrar al octógono. ¿Qué me va a pasar? Si hay un árbitro profesional, si me pasa cualquier cosa, me van a parar".

"¿Qué me puede pasar en comparación a cuando tenía 10 años y pensaba que en cualquier momento me podían matar".

Hoy, su pequeño hijo Hugo, con quien guarda un inmenso parecido físico, demuestra un fuerte interés por seguir los pasos de su padre en el deporte:

"Claro que él quiere ser peleador. Siempre me dice: 'Papá, yo quiero que me acompañes en mis combates y me grites desde abajo 'Hugo, Hugo'. Y yo digo: 'Si es lo que quieres, yo te haré el mejor'".