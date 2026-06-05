Haaland, el Figo fallido de Riquelme mientras Florentino garantiza a Mourinho, fichajes atados y un galáctico en camino

Mourinho, Konaté, Dumfries y el 'galáctico' por revelar, en un diseño publicado por la candidatura de Florentino Pérez.

La recta final de la campaña electoral a la presidencia del Real Madrid ha dejado una imagen nítida: mientras la candidatura de Florentino Pérez acumula certezas y firmas, la de Enrique Riquelme construye su relato sobre promesas que el propio mercado se está encargando de desmentir.

El contraste entre ambos proyectos deportivos no podría ser más revelador de dos maneras completamente distintas de entender qué es el Real Madrid y cómo se gestionan los grandes negocios del fútbol.

Este jueves fue un día especialmente intenso para la candidatura del actual presidente. En primer lugar, el Benfica hizo lo que ninguna entidad deportiva relacionada con los anuncios de Riquelme ha hecho: confirmar por escrito una operación.

El club portugués, obligado por cotizar en bolsa a comunicar sus movimientos financieros a la Comisión del Mercado de Valores de Portugal, envió un comunicado oficial en el que certificaba que la candidatura de Florentino Pérez ha manifestado la firme intención de contratar a José Mourinho en caso de ganar las elecciones del 7 de junio, con una cláusula de rescisión fijada en 15 millones de euros.

No hace falta más: no hay palabras del candidato sin respaldo, sino un documento regulatorio de un mercado bursátil europeo que acredita la operación.

Mourinho se suma a otros dos fichajes que ya estaban prácticamente cerrados antes incluso de esta jornada. Ibrahima Konaté llega libre procedente del Liverpool, cuyo club confirmó la semana pasada que no llegó a un acuerdo para renovar al central francés de 27 años.

El defensa, que ha disputado 183 partidos con los reds y es uno de los mejores centrales de la Premier League, llega sin coste de traspaso.

Konaté, a la izquierda, y Dumfries, a la derecha, los fichajes de Florentino. Reuters

Por su parte, Denzel Dumfries abandona el Inter de Milán tras cinco temporadas. El Real Madrid ha comunicado al club italiano que abonará los 20 millones de euros de su cláusula de rescisión, una cifra que el propio jugador y su agencia habían negociado en su día para garantizarse una vía de salida.

El lateral derecho holandés, con 207 partidos en el Inter y 27 goles y 28 asistencias en su haber, llega para reforzar el carril con el beneplácito de Mourinho.

Otro galáctico en camino

Pero la gran munición de Florentino para los últimos días de campaña llegó durante su intervención en el programa de Cuatro. El presidente anunció que el próximo martes realizará lo que describió como "la mayor oferta de la historia del Real Madrid por un jugador".

Sin desvelar el nombre, ofreció algunas pistas: el futbolista juega en Champions, no milita en la Premier League, y descartó expresamente a nombres como Olise, Kane o Haaland.

Los nombres con más fuerza en los despachos apuntan a dos centrocampistas del PSG: Joao Neves y Vitinha, ambos representados por Jorge Mendes, el mismo agente que ha gestionado el regreso de Mourinho al Bernabéu.

Joao Neves y Vitinha, en el centro, celebrando la Champions League junto a Nuno Mendes y Gonçalo Ramos. Reuters

La conexión Mendes-Mourinho, dos portugueses en el corazón del proyecto blanco, podría ser el hilo conductor de una operación que el club tiene intención de formalizar enviando la oferta al club en cuestión antes de hacer público el nombre del jugador.

El Figo que no fue

La candidatura de Riquelme apostó fuerte el miércoles por la noche. Ante las cámaras de El Hormiguero, y con una camiseta del Real Madrid con el dorsal 9 y el nombre de Haaland, el empresario alicantino prometió que el delantero noruego sería el gran fichaje de su proyecto.

La imagen recordaba inevitablemente al movimiento que Florentino Pérez ejecutó en el año 2000 con Luis Figo, cuando prometió en campaña que el portugués del Barcelona llegaría al Real Madrid si ganaba las elecciones, y cumplió. Ese fue el primer galáctico de la historia reciente del club, una maniobra que dio inicio a una era.

Sin embargo, la comparación tiene una grieta fundamental que no tardó en hacerse visible. Cuando Florentino prometió a Figo en 2000, lo hizo con un precontrato firmado por el representante del jugador -José Veiga-, que incluía una cláusula de penalización millonaria para evitar que el acuerdo se diluyese. Era una arquitectura jurídica sólida, no una declaración de intenciones.

La firma de Riquelme, en cambio, no estaba en ningún contrato con el entorno de Haaland. Solo ofreció la suya propia: un acta notarial personal en la que se comprometía a pagar el 100% de las cuotas de todos los socios del Real Madrid la próxima temporada si incumplía sus promesas.

La respuesta del mercado fue inmediata y lapidaria. En menos de una hora desde el anuncio, el padre del jugador, Alfie Haaland, y su agente, Rafaela Pimenta, emitieron un comunicado que no dejaba margen alguno: "Todo muy entretenido, pero no es cierto".

Al amanecer del jueves, el Manchester City elevó el tono. El club inglés, propietario de Haaland hasta 2034, negó la existencia de cualquier cláusula que permita una salida del noruego y anunció que está estudiando acciones legales por el uso de la imagen de su jugador. "No hay ninguna posibilidad de que esto ocurra y no existe ninguna cláusula contractual que lo permita", señaló el club en su comunicado.

Haaland y Rodri celebran un gol del Manchester City. Europa Press

La firma de Haaland, simplemente, no existe en ningún documento vinculante.

La situación de Rodri, la otra promesa de Riquelme, es igualmente compleja. El centrocampista del Manchester City y Balón de Oro es un deseo que nadie en el fútbol puede negar, pero tiene contrato con el City y no dispone de cláusula de rescisión.

Ficharle implicaría una negociación de club a club, algo que Riquelme no ha podido certificar con ningún documento.

Sin entrenador anunciado

Más allá de los jugadores, el proyecto de Riquelme ha pivotado sobre nombres icónicos del madridismo. Raúl como director deportivo, Fernando Hierro al frente de la cantera y, en las últimas horas de campaña, Iker Casillas y Vicente del Bosque en roles por definir.

Pero hay un nombre que sigue en el aire: el del entrenador. Riquelme lleva días anunciando que la revelación es inminente, desplazando la fecha primero al jueves y luego amagando con que podría llegar hasta el sábado.

Al final, esta campaña ha puesto sobre la mesa algo que va más allá de los nombres y las cifras. Florentino Pérez, con más de dos décadas gestionando operaciones galácticas, ha exhibido una vez más su metodología: primero cerrar, luego anunciar.

El Benfica firmó el comunicado. El Liverpool confirmó la salida de Konaté. El Inter recibió la comunicación del ejercicio de la cláusula de Dumfries. Y cuando llegue el martes, la oferta al club correspondiente por el gran galáctico irá antes que el nombre del jugador a los medios.

Riquelme hizo lo contrario: mostró una camiseta con un nombre en televisión sin haber hablado con el City, sin que la firma del jugador estuviera en ningún contrato y antes de que ningún papel vinculante avalase sus palabras. En el fútbol, como en los negocios, el orden de las cosas importa.