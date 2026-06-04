El Bernabéu Infinito, la mayor revolución del fútbol puesta en marcha por Florentino: así es vivir un partido en el metaverso

Hay en torno a 80.000 butacas en el Santiago Bernabéu. Una limitación física que ha perseguido a Florentino Pérez durante años.

El Real Madrid presume de tener más de mil millones de seguidores repartidos por el planeta, y la inmensa mayoría jamás podrá pagar una entrada o coger un vuelo para pisar el césped del estadio más famoso del mundo. La solución que ha encontrado su presidente no está en ampliar el aforo. Está en 'borrarlo'.

A eso se llama el Bernabéu Infinito: un proyecto tecnológico de largo alcance, desarrollado junto a Apple -aunque no tendrá la exclusividad-, que pretende convertir el estadio en una experiencia global, inmersiva y sin fronteras.

La idea es tan sencilla de explicar como ambiciosa de ejecutar: que cualquier aficionado, en cualquier rincón del mundo, pueda ponerse unas gafas de realidad virtual y sentir que está dentro del Bernabéu. Que escuche el rugido de la grada, que elija su punto de vista, que entre en el túnel de vestuarios en los minutos previos al partido. Que viva el fútbol como si estuviera ahí, aunque esté a diez mil kilómetros de Madrid.

El Bernabéu Infinito no surgió de la noche a la mañana. Florentino Pérez lo mencionó por primera vez públicamente en la Asamblea General de socios del club a finales de 2024, donde avanzó que trabajaba con Apple en algo que llevaba "muchos años persiguiendo".

La idea cristalizó en noviembre de 2025, cuando el presidente y Eddy Cue, vicepresidente sénior de Servicios de Apple, se dieron la mano en el palco de honor del Bernabéu para escenificar un acuerdo que marcaba un antes y un después.

"Con Apple estamos creando el Bernabéu Infinito. Estamos ante una utopía tecnológica que será real", dijo Florentino la semana pasada en la presentación de su candidatura a la presidencia del club en un hotel de Madrid, donde defendió el proyecto como una de las grandes patas del futuro de la institución.

Así es el Bernabéu Infinito, la mayor revolución del fútbol puesta en marcha por Florentino Pérez

El contexto no es casual. La monumental reforma del estadio, culminada en los últimos años con una inversión de cientos de millones de euros, ha transformado el Bernabéu en un recinto multiusos capaz de albergar todo tipo de eventos.

Un activo comercial que ya impulsa los ingresos del club hacia el umbral de los 400 millones anuales solo por explotación del estadio. El Bernabéu Infinito es la siguiente fase: si el estadio físico ya genera ingresos los 365 días del año, el estadio virtual podría hacerlo con un aforo ilimitado.

Así funciona

Apple ya había ejecutado con éxito una iniciativa muy similar con los Los Angeles Lakers, de la NBA, retransmitiendo varios partidos en directo a través de las Vision Pro, aunque con un despliegue de medios sensiblemente inferior -solo seis cámaras- frente a la escala con la que ahora aborda el proyecto del Bernabéu.

El primer gran hito del proyecto ya está en marcha. Durante un partido de Champions League entre Real Madrid y Juventus, disputado en 2025, Apple instaló más de 100 cámaras distribuidas por todo el estadio. El objetivo era capturar el partido, pero también el alma del Bernabéu: los vestuarios, el túnel, las gradas, el banquillo, el césped desde el nivel del suelo.

Con ese material, un equipo de producción rodó durante varios días el documental Real Madrid: The Weight of Greatness, estrenado en mayo en Apple Vision Pro, de forma gratuita para todos los usuarios del visor.

Mbappé, Bellingham, Vinicius, Courtois y la leyenda Roberto Carlos son algunos de los protagonistas de un trabajo de 20 minutos que Apple presenta como una de sus mayores producciones inmersivas hasta la fecha.

El formato es vídeo espacial de 180 grados: el espectador no ve el partido en una pantalla plana, sino que está dentro de él. La imagen es estereoscópica, con profundidad real, y el sonido espacial -con auriculares compatibles- reproduce la acústica del Bernabéu con una precisión inquietante. La sensación no es tanto 'ver' el estadio, como 'estar' en él.

Este documental es el piloto. El destino final del Bernabéu Infinito son las retransmisiones en directo completamente inmersivas, en las que el aficionado no solo vea el partido, sino que elija desde dónde verlo dentro del estadio virtual, cambie de cámara en tiempo real y acceda a contenidos que en el estadio físico están vedados al público general.

La experiencia, paso a paso

Apple es la vía de entrada del Real Madrid en esta iniciativa y permite vivir la experiencia en su máxima expresión, pero el Bernabéu Infinito no estará limitado a las Vision Pro.

El proyecto está diseñado para llegar también a los visores de otras marcas, con precios más accesibles que los 3.500 dólares que cuesta el dispositivo de Apple, lo que amplía considerablemente la base potencial de usuarios.

Para acceder al Bernabéu Infinito en su versión más completa, el usuario necesita, hoy por hoy, unas Apple Vision Pro -un visor de realidad mixta con pantallas de alta resolución, seguimiento ocular y de manos-, unos auriculares compatibles con audio espacial y acceso al contenido a través de la app de Apple TV.

En su fase piloto, el documental está disponible de forma gratuita; la estructura comercial definitiva para los partidos en directo -que podría incluir un pase de temporada virtual con precio aún no fijado- está todavía en desarrollo.

Las gafas Apple Vision Pro y el Santiago Bernabéu

La lógica es tan sencilla como nueva para el fútbol. El aficionado se pone las gafas, abre la aplicación, selecciona el contenido del Bernabéu y, en cuestión de segundos, aparece en una butaca virtual con visión privilegiada del césped.

Puede girar la cabeza para seguir una jugada, fijarse en un jugador concreto, levantarse metafóricamente de su sitio para cambiar de punto de vista o sumergirse en espacios que hasta ahora solo conocían los futbolistas y empleados del club.

El negocio del estadio sin límites

La dimensión económica del proyecto es tan relevante como la tecnológica. El modelo de negocio que plantea el Bernabéu Infinito opera en varios niveles simultáneos.

El primero y más directo son las entradas virtuales: si el aforo deja de ser 80.000, el club puede vender accesos ilimitados a distintos precios según la experiencia ofrecida.

Una entrada básica para ver el partido desde una grada virtual, un pase premium que sitúe al espectador en el banquillo, o un abono de temporada que garantice presencia inmersiva en todos los encuentros disputados en el Bernabéu. Esta vía podría generar, a medio plazo, ingresos comparables a los de la taquilla tradicional.

A eso se suman las suscripciones tipo plataforma de streaming. El Real Madrid ya cuenta con su propia OTT, RM Play, y Apple ofrece el escaparate global de Apple TV y visionOS.

La combinación abre la puerta a paquetes de pago que incluyan contenidos inmersivos exclusivos, cámaras especiales, repeticiones en 3D, documentales y acceso a eventos virtuales con jugadores y leyendas del club.

Santiago Bernabéu L35 Architects Omicrono

El proyecto también multiplica las posibilidades de patrocinio. El estadio virtual permite vender nuevos espacios publicitarios que no existen en el mundo físico: marcas integradas en la interfaz, zonas tematizadas dentro del entorno inmersivo, experiencias patrocinadas en vestuarios o zonas VIP digitales, y elementos de realidad aumentada que solo vería el aficionado con las gafas puestas.

Para las grandes compañías, asociar su logo a un entorno pionero de este tipo es una forma de ocupar un territorio tecnológico que, hasta ahora, apenas ha pisado el fútbol.

Y hay una cuarta vía de ingresos que va más allá del Bernabéu: la exportación del modelo. Al igual que ocurrió con el célebre césped retráctil del estadio, cuya patente pertenece al Real Madrid, el club ha registrado la tecnología que sustenta el Bernabéu Infinito.

Eso significa que, si otros clubes, ligas, competiciones o disciplinas deportivas quieren replicar este sistema -algo que el propio proyecto contempla como escenario a medio plazo-, deberán hacerlo bajo licencia. Una nueva línea de negocio que convierte al Madrid no solo en usuario pionero de la tecnología, sino en propietario de ella.

Por detrás de todo está el valor de los datos. Cada usuario que se conecta al Bernabéu Infinito deja un rastro de hábitos de consumo, tiempos de conexión, contenidos favoritos y capacidad de gasto que, correctamente gestionado y protegido, permite al club perfilar mejor a su base de seguidores y afinar sus estrategias comerciales en todo el mundo.

Para Apple, además, el proyecto funciona como demostración perfecta de las capacidades de Vision Pro: una vitrina futbolística capaz de arrastrar a usuarios que, de otro modo, quizá no se plantearían entrar en la realidad mixta.

Hay, sin embargo, un obstáculo de calado: los derechos televisivos. Los partidos de LaLiga y la Champions League están sujetos a contratos de distribución que no contemplan, de momento, una retransmisión en VR como producto independiente.

Antes de que el Bernabéu Infinito pueda operar a pleno rendimiento con partidos en directo, el club tendrá que encajar esta nueva ventana en un marco legal y comercial que afecta a ligas, federaciones, operadores y plataformas.

Dentro del Bernabéu

EL ESPAÑOL ha podido probar en exclusiva la experiencia del Bernabéu Infinito. El estadio infinito que persigue Florentino no es ya ciencia ficción: la tecnología existe, funciona y está disponible hoy mismo para cualquier usuario de las Vision Pro.

La gran pregunta pendiente sigue siendo la misma: cuándo llegará ese fútbol del futuro al bolsillo -y a las gafas- del aficionado de a pie. El club está convencido de que el estadio sin límites acabará encontrando su público.

El resto del mundo del fútbol mira de reojo al Bernabéu para comprobar si, otra vez, la revolución empieza en Chamartín.