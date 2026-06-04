Andoni Iraola se convierte en el nuevo entrenador del Liverpool: firma hasta 2028 tras hacer historia con el Bournemouth

Era un secreto a voces, pero ya es oficial. Andoni Iraola es el nuevo entrenador del Liverpool. Ocho años después de dar sus primeros pasos como entrenador, la fulgurante trayectoria del de Usúrbol le ha llevado hasta uno de los banquillos más prestigiosos de Europa.

A sus 43 años, el hasta ahora técnico del Bournemouth asume el reto de suceder a Arne Slot, destituido la semana pasada del conjunto inglés.

La histórica conquista de la Premier League por parte de los reds en su primera temporada al frente del equipo invitaba a pensar en el inicio de un ciclo largo y exitoso en Anfield.

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Sin embargo, la realidad ha terminado siendo muy distinta. Una decepcionante campaña, en la que el Liverpool apenas logró asegurar su presencia en la próxima edición de la Champions con un discreto quinto puesto pese a una inversión superior a los 500 millones de euros en fichajes, ha precipitado la salida del técnico neerlandés.

El técnico de Usurbil ha hecho méritos para aterrizar en un gran banquillo después de tres temporadas en un Bournemouth que, a pesar de ir perdiendo a sus máximos referentes, cada año se ha ido superando... hasta certificar la clasificación a Europa League por primera vez en su historia.

De hecho, hasta la última jornada de la Premier estuvieron peleando por entrar en Champions tras enlazar hasta 18 jornadas sin perder.

Un proyecto exigente

El pasado 14 de abril, Andoni Iraola hizo oficial su marcha de un Bournemouth que rápido anunció la llegada de Marco Rose al banquillo del Vitality Stadium.

Mientras tanto, aguardaba el momento adecuado para dar el salto definitivo en su carrera.

Vinculado en distintos momentos al Athletic Club y seguido de cerca por Chelsea y Manchester United, el entrenador guipuzcoano también recibió propuestas formales de Milan, Crystal Palace y Bayer Leverkusen durante las últimas semanas.

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Sin embargo, optó por mantener la calma hasta que apareció la oportunidad.

Con él, la Premier League seguirá hablando mucho español, y aún más euskera. Y con Mikel Arteta, de San Sebastián; Unai Emery, de Hondarribia; y Xabi Alonso, de Tolosa; además del nuevo técnico del Liverpool, de Usúrbil, la 2026-2027 promete.