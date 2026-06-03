Mourinho da el "sí" a Florentino posando con la camiseta del Real Madrid mientras Riquelme dice tener "fichado" a Haaland

Montaje de Mourinho con la camiseta del Real Madrid y Enrique Riquelme sujetando la camiseta de Haaland. EE

Florentino anunció el fichaje del entrenador portugués si se proclama presidente con un vídeo en las redes sociales de su candidatura. Al mismo tiempo, Riquelme aseguró tener un acuerdo con el delantero del Manchester City y afirmó que si es presidente "Rodri jugará en el Real Madrid".

La carrera por la presidencia del Real Madrid sigue cogiendo temperatura a cuatro días de las elecciones. Florentino Pérez anunció la llegada de Mourinho con el lema de "MOUcha historia por hacer" y con el portugués posando con una camiseta del conjunto blanco y diciendo "sí" a la candidatura. Por su parte, Enrique Riquelme afirmó tener "fichado" a Haaland si se proclama presidente.

Riquelme hizo saltar la noticia durante su entrevista en El Hormiguero. Aseguró que sus fichajes llegarían bajo firma de notario y dio el nombre del delantero del Manchester City. Lo hizo mostrando la camiseta del equipo madridista de la temporada 26-27 con el nombre de Haaland y el numero '9' en la espalda.

"He firmado una garantía donde si existe cualquier incumplimiento por mi parte, pagaré el 100% las cuotas de los socios. Haaland tiene una clausula y él querría venir al Real Madrid", dijo al respecto.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Mientras que el anuncio de la candidatura de Florentino unió a su protagonista con la camiseta del club, el de Riquelme se quedó únicamente en una promesa y un nombre en una camiseta.

"En nuestro proyecto es un perfil totalmente diferente a lo que buscamos. Yo tengo otro entrenador", dijo Riquelme tras conocer el anuncio de Mourinho, además de asegurar que "Rodrigo jugará en el Madrid" si sale presidente.

El de Mourinho es un movimiento estratégico en mitad de la campaña electoral y de un escenario donde el regreso del portugués como entrenador al Real Madrid 13 años después estaba sonando con mucha fuerza. El luso tiene contrato en vigor con el Benfica, pero dejó pactada una cláusula que le permite abandonar el proyecto de forma unilateral. Tan solo queda que se haga oficial.

Esa cláusula expiró el pasado día 26 de mayo. Y aunque el Benfica hizo un amago de exigir los 15 millones que le corresponden cobrar, el club lisboeta finalmente ha entrado en razón.

De momento, lo que sí ocurrirá este jueves es el anuncio del primer gran fichaje de Florentino si sale victorioso de las elecciones el 7 de junio, tal y como confirmó en su entrevista a EL ESPAÑOL. Se avecinan cambios en la plantilla y los siguientes en llegar de la mano de Mourinho podrían ser Konaté y Dumfries.

Dos piezas para reforzar la defensa y darle al Real Madrid un rendimiento inmediato. El primero llegaría libre desde el Liverpool y el segundo a cambio del pago de su cláusula de 20 millones desde el Inter de Milán. Además de ellos, Nico Paz regresará tras el pago de los 9 millones que debe abonar el club blanco para recuperarlo.