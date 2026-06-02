Leonel Gancedo, el exfutbolista argentino que se arruinó tras invertir 300.000 euros en un negocio de carnes

La carrera de Leonel Gancedo dentro de los terrenos de juego estuvo marcada por el éxito, pero fuera del fútbol la historia fue muy diferente. El exfutbolista argentino reconoció que ninguno de los negocios que emprendió tras su etapa como jugador profesional terminó funcionando.

"Todos los negocios que hice fuera del fútbol fueron todos malos. Fueron todos malos", confesó entre risas durante una entrevista al podcast de Los Fulanos en la que repasó algunas de las inversiones que realizó a lo largo de los años.

Gancedo explicó que probó suerte en distintos sectores, desde la hostelería hasta el comercio minorista. "Me puse una cafetería, una heladería...", recordó, antes de detenerse especialmente en el proyecto que más dinero le costó: un negocio de carne argentina en Mallorca llamado 'La Gauchada'.

"Acá fue terrible", aseguró. "Puse La Gauchada ahí en La Morea. Terrible. No vendíamos una. Se hicieron todos vegetarianos. No sé lo que pasó. No venía nadie", bromeó sobre el escaso éxito comercial del establecimiento.

Según explicó, la idea nació a partir de una propuesta de Carlos Mac Allister, padre del internacional argentino Alexis Mac Allister, y de otros dos socios vinculados al sector inmobiliario.

Leonel Gancedo.

El plan consistía en aprovechar la apertura de un nuevo espacio comercial para introducir carne argentina en la isla.

"Viene Mac Allister a mi casa y me dice: 'Tengo para hacer con dos amigos esto. ¿No quieren poner carne argentina acá?'", recordó Gancedo.

Los inversores tenían previsto vender unas propiedades en Argentina para financiar el proyecto, pero mientras tanto él decidió adelantar el dinero necesario para ponerlo en marcha.

La apuesta económica fue considerable. Además del restaurante, el proyecto incluía una tienda de ropa en el mismo complejo comercial.

"No me acuerdo exactamente cuánto fue la inversión, pero entre eso y la tienda de abajo fueron como 300.000 euros. Una cosa de locos", relató.

Sin embargo, cuando el negocio estaba a punto de abrir sus puertas, los socios que debían incorporarse dieron marcha atrás. "Me dicen: 'No, no vendimos las casas'. Y ahora, ¿qué hago?", explicó el exjugador.

Ante esa situación, tuvo que asumir el proyecto prácticamente en solitario, acompañado únicamente por familiares y amigos. "Tuve que ir al frente yo con mi hermano, los amigos, todo", señaló.

El desenlace fue tan rápido como doloroso. "Conclusión: pérdida total. Pérdida total. Tuvimos que perder todo eso. Lo perdimos", sentenció.

Pese al importante golpe económico, Gancedo recuerda hoy aquellos intentos empresariales con cierta ironía.

Sus experiencias al frente de una cafetería, una heladería y un negocio de carne argentina forman parte de una etapa que distó mucho de los éxitos que consiguió en el fútbol, pero que le dejó una historia tan sorprendente como aleccionadora sobre los riesgos de emprender lejos de los terrenos de juego.