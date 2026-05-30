Julián Álvarez, 26 años: "Desde pequeño, mi familia me inculcó los valores del compromiso y el trabajo duro para lograr cosas"

Detrás de los títulos mundiales, los goles decisivos y los grandes estadios europeos, se esconde la misma timidez y disciplina de aquel niño que corría por las calles de Calchín, Córdoba. A sus 26 años, consagrado en la élite del deporte internacional, Julián Álvarez no olvida las raíces ni las enseñanzas que moldearon su camino hacia el éxito.

La historia del atacante no se explica sin su entorno. Criado en un pueblo rural de apenas tres mil habitantes, creció viendo el sacrificio diario de sus padres, Gustavo y Mariana, en una época donde la compleja situación económica familiar los obligó a buscar refugio durante años en la casa de su abuela materna.

Ese contexto lejos de los lujos forjó el carácter de un futbolista que hoy destaca tanto por su talento como por su tremenda generosidad y despliegue dentro del terreno de juego. "Desde muy pequeño, mi familia me inculcó valores sólidos: compromiso, trabajo duro y el esfuerzo necesario para lograr lo que uno se propone", relató el delantero en una entrevista con el diario francés L'Équipe.

En esa misma declaración, dejó claro que su mentalidad competitiva nació dentro de su propio hogar, jugando junto a sus hermanos mayores: "Vivir tanto tiempo en lo de mi abuela me enseñó que la unión familiar es lo único que te sostiene cuando las cosas se ponen difíciles".

Ese compromiso del que habla Álvarez se traduce en una conducta profesional intachable que asombra en el fútbol moderno. En un entorno lleno de distracciones, el cordobés se mantiene fiel a las estrictas pautas de su infancia: cero tatuajes, cero excesos y un perfil extremadamente bajo. "De pequeño, mi padre nos decía que nada de tatuajes, nada de cigarrillos ni de alcohol. De adultos cada uno decide, pero yo sigo lo que aprendí en casa", confesó.

Julián Álvarez celebra uno de sus goles con el Atlético ante el Rayo. REUTERS

Para él, mantener la cabeza fría no es un esfuerzo, sino una elección de vida: "Trato de ser la misma persona de siempre. La fama o cambiar de club no te pueden hacer olvidar de dónde viniste ni de la gente que estuvo con vos cuando no eras nadie".

Aquel deseo infantil que confesó a los 11 años de jugar un Mundial al lado de Lionel Messi se cumplió con creces. Sin embargo, haber ganado los títulos más importantes a una edad tan temprana no ha mermado su ambición. "Logré cosas que ni siquiera me atrevía a soñar de chico, pero el fútbol no se trata de lo que hiciste ayer, sino de lo que vas a demostrar en el próximo partido", asegura.

Hoy, asentado en Europa con la camiseta del Atlético de Madrid, demuestra que se puede tocar el cielo deportivo sin despegar los pies de la tierra. La verdadera victoria de Julián Álvarez sigue siendo la misma: honrar, en cada carrera y en cada gol, los valores de la mesa familiar de Calchín.