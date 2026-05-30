Florentino Pérez, en la final de Champions con Infantino, con las elecciones del Madrid y el 'caso Negreira' de fondo

Florentino Pérez, en el palco de la final de la Champions League.

Florentino Pérez vive un fin de semana decisivo dentro y fuera del césped.

El presidente del Real Madrid ha acudido a Budapest para presenciar la final de la Champions League junto a Aleksander Ceferin, máximo mandatario de la UEFA, en un movimiento que va más allá del protocolo y se adentra de lleno en la batalla política e institucional que rodea al club blanco.

A solo una semana de las elecciones del 7 de junio, Florentino se deja ver en el mayor escaparate del fútbol europeo al tiempo que el 'caso Negreira' sigue marcando la agenda.

En los minutos previos al comienzo de la final, Florentino Pérez ha compartido conversación con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y con 2 leyendas de la @ChampionsLeague: @ClaudeMakelele y Paolo Maldini ⚽️ pic.twitter.com/LJvSpLijAO — Florentino 2026 (@Florentino2026_) May 30, 2026

El propio Florentino ya contó en una entrevista en TVE que Ceferin le invitó formalmente para ver la final en la capital húngara, y dejó claro que no se trata de un simple viaje de representación.

El presidente blanco explicó que aprovecharía la cita para avanzar con el dirigente esloveno en la documentación que el Real Madrid prepara sobre el 'caso Negreira', un extenso dossier que el club tiene previsto entregar a la UEFA una vez se resuelva el proceso electoral en Chamartín.

El máximo mandatario del conjunto merengue se vio las caras además con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. La imagen fue compartida incluso por las redes sociales de su candidatura.

El presidente ya está en Budapest para asistir a la final de la Champions, invitado por la @UEFA. pic.twitter.com/GNrfAfB4ag — Florentino 2026 (@Florentino2026_) May 30, 2026

Florentino se mueve en un doble plano. Por un lado, el institucional, reforzando la imagen de un presidente con línea directa con Ceferin y protagonismo en una final de Champions que sigue siendo el gran escenario simbólico del fútbol mundial.

Por otro, el interno, en plena campaña electoral, proyectando hacia sus socios la idea de que el club está en manos de un dirigente capaz de influir en las grandes mesas donde se toman decisiones.

Riquelme, también en Budapest

La presencia del presidente blanco en Budapest se contrapone inevitablemente a los movimientos de Enrique Riquelme, su rival en las urnas.

El empresario alicantino intentó aprovechar el tirón del evento paseando por la ciudad cuatro autobuses con la imagen y el lema de su candidatura, una puesta en escena agresiva y vistosa de una campaña moderna, pero que juega en otro plano.

Mientras Riquelme trata de 'colarse' en la fiesta desde la calle y la publicidad, Florentino se sienta en el palco de honor junto al jefe del fútbol europeo. La foto del día, para el madridismo, no está en los laterales de las avenidas de Budapest, sino en la zona noble del estadio.

Uno de los autobuses de la candidatura de Riquelme presentes en Budapest Redes sociales

En la recta final hacia el 7 de junio, Budapest se convierte en una parada clave en el relato electoral.

Florentino aparece como el presidente que representa al Real Madrid en los grandes escenarios, que se sienta con Ceferin para hablar del 'caso Negreira' y del futuro del fútbol europeo, y que, al mismo tiempo, pide a sus socios un nuevo mandato.

Las urnas dirán si esa suma de poder institucional, influencia internacional y firmeza en los despachos vuelve a ser suficiente para ganar también el partido de la Castellana.