El imputado Alvise entra en la campaña del Real Madrid difundiendo un bulo sobre Florentino Pérez y su equipo

En plena campaña electoral del Real Madrid, con las elecciones a la presidencia del club como telón de fondo, el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez ha difundido a través de su canal de Telegram -que supera los 607.000 suscriptores- una información falsa que apunta directamente a Florentino Pérez y a su entorno.

El mensaje, reproducido de forma masiva en redes sociales, sostiene que Anas Laghrari, asesor financiero próximo al actual presidente blanco, habría colado irregularmente como socio del club al príncipe Moulay Hassan, heredero al trono de Marruecos. La afirmación es falsa.

El Moulay Hassan que figura en el listado de socios del Real Madrid no es el príncipe heredero de Marruecos, sino un miembro de la Peña Casa Madridista de Casablanca que comparte nombre con el miembro de la Casa Real alauí.

Se trata, por tanto, de una coincidencia onomástica que ha sido utilizada de forma interesada para construir un relato de irregularidades que carece de base.

El propio listado que Alvise difundió en su canal, presentado como prueba, incluye también los apellidos de otros ciudadanos marroquíes y del presidente de dicha peña, en clara alusión a la comunidad de aficionados madridistas en Casablanca.

La confusión, o la manipulación deliberada, es aún más difícil de justificar si se tiene en cuenta que el príncipe Moulay Hassan, de 23 años, es conocido públicamente por ser hincha del FC Barcelona, no del Real Madrid.

Medios como ABC, Libertad Digital o la televisión pública TV3 han recogido en diversas ocasiones esta afición azulgrana del heredero al trono marroquí, lo que hace inverosímil que figure como socio del club blanco.

Los mensajes difundidos en el canal de Telegram de Alvise Pérez. Captura de pantalla

El contexto en que se difunde este bulo no es casual. El Real Madrid vive semanas de intensa actividad política interna, con Florentino Pérez como candidato a la reelección y el debate sobre la reforma estatutaria del club como eje de la campaña.

Alvise, imputado

Quien difunde estos mensajes es, no obstante, una persona con una abultada trayectoria judicial. Alvise Pérez acumula actualmente cinco causas abiertas en el Tribunal Supremo.

La más grave de todas le investiga por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental, por haber recibido supuestamente 100.000 euros en efectivo del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', para financiar su campaña a las elecciones europeas de 2024 con la agrupación Se Acabó la Fiesta.

Junto a estas, enfrenta investigaciones por difundir una PCR falsa del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; por presunto acoso a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert; por hostigamiento a dos eurodiputados de su propia lista; y por amenazas condicionales al alcalde de Algeciras.

El Tribunal Supremo prorrogó en agosto de 2025 la investigación sobre la financiación ilegal otros seis meses, mientras tramita el suplicatorio al Parlamento Europeo para retirarle la inmunidad. La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado la investigación al considerar que existen "sólidos indicios" de responsabilidad penal.

Es desde ese contexto judicial donde Alvise lanza ahora sus acusaciones contra el Real Madrid: un eurodiputado con cinco frentes judiciales abiertos que utiliza su canal de Telegram para señalar a otros con bulos sin contrastar.